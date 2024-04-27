В МОК рассказали, в каких случаях могут дисквалифицировать россиян на Олимпиаде

Глава МОК: российских спортсменов оштрафуют за символ Z
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Томас Бах заявил об условиях дисквалификации российских спортсменов Фото:
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Российских спортсменов, выступающих на грядущих Олимпийских играх, могут дисквалифицировать за демонстрацию символов поддержки спецоперации на Украине, например, «Z». Об этом сообщил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

«Если российский спортсмен продемонстрирует флаг или символ Z, будет начата дисциплинарная процедура, которая может привести к дисквалификации», — заявил Томас Бах в интервью агентству France 24. Глава МОК подчеркнул, что на международных состязаниях все еще запрещены политические акции.

В декабре прошлого года МОК допустил россиян до участия в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. В мероприятии примут участие 12 россиян, передает телеканал 360. Однако им запрещено участвовать в параде атлетов.

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Российских спортсменов, выступающих на грядущих Олимпийских играх, могут дисквалифицировать за демонстрацию символов поддержки спецоперации на Украине, например, «Z». Об этом сообщил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах. «Если российский спортсмен продемонстрирует флаг или символ Z, будет начата дисциплинарная процедура, которая может привести к дисквалификации», — заявил Томас Бах в интервью агентству France 24. Глава МОК подчеркнул, что на международных состязаниях все еще запрещены политические акции. В декабре прошлого года МОК допустил россиян до участия в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. В мероприятии примут участие 12 россиян, передает телеканал 360. Однако им запрещено участвовать в параде атлетов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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