Стали известны ужасные подробности о клинике пластического хирурга, в которой погиб бизнесмен

Shot: в клинике пластического хирурга Хайдарова работали врачи без образования
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В клинике Хайдарова нашли множественные нарушения Фото:

В клинике пластического хирурга Тимура Хайдарова использовали просроченные лекарства и сомнительные иглы. Также сразу семь врачей учреждения вели деятельность без надлежащего образования, следует из решения Арбитражного суда Москвы.

«Установлен факт обращения незарегистрированных медицинских изделий в кабинете врача-косметолога <…> осуществляют медицинскую деятельность медицинские работники с ненадлежащим профессиональным образованием», — говорится в решении Арбитражного суда Москвы, которое оказалось в распоряжении telegram-канала Shot. Там же отметили, что нарушалась техника предоперационных обследований при пластике и не было заведующих в двух отделениях клиники.

Ранее в клинике Хайдарова после операции скончался бизнесмен и продюсер Петр Гаврилов. Операция была выполнена 16 февраля, сообщается, что мужчина перенес желудочное шунтирование. Обстоятельства и причины смерти Гаврилова выясняются.

Произведен допрос пластического хирурга Тимура Хайдарова в рамках уголовного дела о гибели пациента после операции в клинике IQ Plastique. В рамках расследования также были проведены обыски и изъятие документации.

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В клинике пластического хирурга Тимура Хайдарова использовали просроченные лекарства и сомнительные иглы. Также сразу семь врачей учреждения вели деятельность без надлежащего образования, следует из решения Арбитражного суда Москвы. «Установлен факт обращения незарегистрированных медицинских изделий в кабинете врача-косметолога <…> осуществляют медицинскую деятельность медицинские работники с ненадлежащим профессиональным образованием», — говорится в решении Арбитражного суда Москвы, которое оказалось в распоряжении telegram-канала Shot. Там же отметили, что нарушалась техника предоперационных обследований при пластике и не было заведующих в двух отделениях клиники. Ранее в клинике Хайдарова после операции скончался бизнесмен и продюсер Петр Гаврилов. Операция была выполнена 16 февраля, сообщается, что мужчина перенес желудочное шунтирование. Обстоятельства и причины смерти Гаврилова выясняются. Произведен допрос пластического хирурга Тимура Хайдарова в рамках уголовного дела о гибели пациента после операции в клинике IQ Plastique. В рамках расследования также были проведены обыски и изъятие документации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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