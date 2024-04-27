Стали известны ужасные подробности о клинике пластического хирурга, в которой погиб бизнесмен

Shot: в клинике пластического хирурга Хайдарова работали врачи без образования

27 апреля 2024 в 15:44 Размер текста - 17 +

В клинике Хайдарова нашли множественные нарушения Фото: Анна Майорова © URA.RU В клинике пластического хирурга Тимура Хайдарова использовали просроченные лекарства и сомнительные иглы. Также сразу семь врачей учреждения вели деятельность без надлежащего образования, следует из решения Арбитражного суда Москвы. «Установлен факт обращения незарегистрированных медицинских изделий в кабинете врача-косметолога <…> осуществляют медицинскую деятельность медицинские работники с ненадлежащим профессиональным образованием», — говорится в решении Арбитражного суда Москвы, которое оказалось в распоряжении telegram-канала Shot. Там же отметили, что нарушалась техника предоперационных обследований при пластике и не было заведующих в двух отделениях клиники. Ранее в клинике Хайдарова после операции скончался бизнесмен и продюсер Петр Гаврилов. Операция была выполнена 16 февраля, сообщается, что мужчина перенес желудочное шунтирование. Обстоятельства и причины смерти Гаврилова выясняются. Произведен допрос пластического хирурга Тимура Хайдарова в рамках уголовного дела о гибели пациента после операции в клинике IQ Plastique. В рамках расследования также были проведены обыски и изъятие документации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В клинике пластического хирурга Тимура Хайдарова использовали просроченные лекарства и сомнительные иглы. Также сразу семь врачей учреждения вели деятельность без надлежащего образования, следует из решения Арбитражного суда Москвы. «Установлен факт обращения незарегистрированных медицинских изделий в кабинете врача-косметолога <…> осуществляют медицинскую деятельность медицинские работники с ненадлежащим профессиональным образованием», — говорится в решении Арбитражного суда Москвы, которое оказалось в распоряжении telegram-канала Shot. Там же отметили, что нарушалась техника предоперационных обследований при пластике и не было заведующих в двух отделениях клиники. Ранее в клинике Хайдарова после операции скончался бизнесмен и продюсер Петр Гаврилов. Операция была выполнена 16 февраля, сообщается, что мужчина перенес желудочное шунтирование. Обстоятельства и причины смерти Гаврилова выясняются. Произведен допрос пластического хирурга Тимура Хайдарова в рамках уголовного дела о гибели пациента после операции в клинике IQ Plastique. В рамках расследования также были проведены обыски и изъятие документации.