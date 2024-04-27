Минниханов раскрыл, когда состоится инаугурация Путина

Путин вступит в должность президента 7 мая
Инаугурация Владимира Путина случится 7 мая, рассказал глава Татарстана Рустам Минниханов. Он назвал эту дату большим политическим событием.
«Большое политическое событие для нашей страны — инаугурация президента Российской Федерации Владимира Путина — планируется 7 мая», — сказал Минниханов. Его слова прозвучали на совещании в республиканском Доме правительства, передает корреспондент ТАСС.
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