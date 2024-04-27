Минниханов раскрыл, когда состоится инаугурация Путина

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Президент России Владимир Путин на встрече с доверенными лицами. Москва, путин владимир
Путин вступит в должность президента 7 мая Фото:

Инаугурация Владимира Путина случится 7 мая, рассказал глава Татарстана Рустам Минниханов. Он назвал эту дату большим политическим событием.

«Большое политическое событие для нашей страны — инаугурация президента Российской Федерации Владимира Путина — планируется 7 мая», — сказал Минниханов. Его слова прозвучали на совещании в республиканском Доме правительства, передает корреспондент ТАСС.

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Инаугурация Владимира Путина случится 7 мая, рассказал глава Татарстана Рустам Минниханов. Он назвал эту дату большим политическим событием. «Большое политическое событие для нашей страны — инаугурация президента Российской Федерации Владимира Путина — планируется 7 мая», — сказал Минниханов. Его слова прозвучали на совещании в республиканском Доме правительства, передает корреспондент ТАСС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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