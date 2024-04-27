Песков: виртуальные рассуждения о санкциях неуместны

Какие-либо виртуальные рассуждения Запада насчет антироссийских санкций неуместны. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о слухах про новые ограничения Евросоюза в отношении российского сжиженного природного газа.
«Какие-то виртуальные рассуждения неуместны. Надо посмотреть, какие будут выработаны формулировки и очередные рестрикции, которые мы не можем воспринимать как законные. Здесь нужно набраться терпения», — сказал Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами во время конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
Представитель Кремля подчеркнул, то недружественные страны продолжают выдавливать Россию с энергетического рынка. Тем не менее страна будет искать пути для преодоления этих трудностей, добавил Песков.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.