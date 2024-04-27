Песков: виртуальные рассуждения о санкциях неуместны

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Прессекретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции по окончанию голосования на выборах 2024. Москва, песков дмитрий, топ
Дмитрий Песков заявил, что Россия будет искать пути для преодоления санкций Фото:
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Какие-либо виртуальные рассуждения Запада насчет антироссийских санкций неуместны. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о слухах про новые ограничения Евросоюза в отношении российского сжиженного природного газа.

«Какие-то виртуальные рассуждения неуместны. Надо посмотреть, какие будут выработаны формулировки и очередные рестрикции, которые мы не можем воспринимать как законные. Здесь нужно набраться терпения», — сказал Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами во время конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

Представитель Кремля подчеркнул, то недружественные страны продолжают выдавливать Россию с энергетического рынка. Тем не менее страна будет искать пути для преодоления этих трудностей, добавил Песков.

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Какие-либо виртуальные рассуждения Запада насчет антироссийских санкций неуместны. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о слухах про новые ограничения Евросоюза в отношении российского сжиженного природного газа. «Какие-то виртуальные рассуждения неуместны. Надо посмотреть, какие будут выработаны формулировки и очередные рестрикции, которые мы не можем воспринимать как законные. Здесь нужно набраться терпения», — сказал Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами во время конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Представитель Кремля подчеркнул, то недружественные страны продолжают выдавливать Россию с энергетического рынка. Тем не менее страна будет искать пути для преодоления этих трудностей, добавил Песков.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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