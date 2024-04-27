Следствие требует арестовать еще одного фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

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Крокус сити холл днем после террористического акта. Мемориал по погибшим в Крокус сити холле. Москва, крокус сити холл
Новым фигурантом дела стал Джумохон Курбонов Фото:
новость из сюжета
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Следственные органы направили в Басманный суд Москвы ходатайство об аресте Джумохона Курбонова, подозреваемого в причастности к теракту в «Крокус сити холле». Он стал 12-м фигурантом дела, сообщили в суде.

«В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Курбонова Д. Б.», — сообщил источник в суде. Информацию передает РИА Новости.

Ранее в столице были задержаны и арестованы 11 человек, обвиняемых в участии в теракте, который был организован группой лиц. Подозреваемым грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Трагедия, унесшая жизни 145 человек, произошла 22 марта в концертном зале под Москвой, где злоумышленники использовали автоматическое оружие, а позже подожгли зрительный зал.

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Следственные органы направили в Басманный суд Москвы ходатайство об аресте Джумохона Курбонова, подозреваемого в причастности к теракту в «Крокус сити холле». Он стал 12-м фигурантом дела, сообщили в суде. «В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Курбонова Д. Б.», — сообщил источник в суде. Информацию передает РИА Новости. Ранее в столице были задержаны и арестованы 11 человек, обвиняемых в участии в теракте, который был организован группой лиц. Подозреваемым грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Трагедия, унесшая жизни 145 человек, произошла 22 марта в концертном зале под Москвой, где злоумышленники использовали автоматическое оружие, а позже подожгли зрительный зал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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