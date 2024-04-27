Следствие требует арестовать еще одного фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

Следственные органы направили в Басманный суд Москвы ходатайство об аресте Джумохона Курбонова, подозреваемого в причастности к теракту в «Крокус сити холле». Он стал 12-м фигурантом дела, сообщили в суде.
«В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Курбонова Д. Б.», — сообщил источник в суде. Информацию передает РИА Новости.
Ранее в столице были задержаны и арестованы 11 человек, обвиняемых в участии в теракте, который был организован группой лиц. Подозреваемым грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Трагедия, унесшая жизни 145 человек, произошла 22 марта в концертном зале под Москвой, где злоумышленники использовали автоматическое оружие, а позже подожгли зрительный зал.
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