В Внуково угроза взрыва, проходит эвакуация

Угрозу взрыва обнаружили во Внуково, уточняют правоохранительные органы
В аэропорту Внуково обнаружена угроза взрыва. В связи с этим эвакуировали один из этажей здания.
«Один из этажей аэропорта Внуково эвакуирован из-за угрозы взрыва», — передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Сообщение опубликовано в telegram-канале издания.
Обновлено 13:26: информация об эвакуации из-за угрозы взрыва не является достоверной, сообщили в пресс-службе Внуково. Аэропорт работает штатно, передает РБК.
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