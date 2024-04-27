В Внуково угроза взрыва, проходит эвакуация

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Ситуация во Внуково в связи с прилетом оппозиционера. Москва, внуково, терминал B
Угрозу взрыва обнаружили во Внуково, уточняют правоохранительные органы Фото:

В аэропорту Внуково обнаружена угроза взрыва. В связи с этим эвакуировали один из этажей здания.

«Один из этажей аэропорта Внуково эвакуирован из-за угрозы взрыва», — передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Сообщение опубликовано в telegram-канале издания.

Обновлено 13:26: информация об эвакуации из-за угрозы взрыва не является достоверной, сообщили в пресс-службе Внуково. Аэропорт работает штатно, передает РБК.

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В аэропорту Внуково обнаружена угроза взрыва. В связи с этим эвакуировали один из этажей здания. «Один из этажей аэропорта Внуково эвакуирован из-за угрозы взрыва», — передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Сообщение опубликовано в telegram-канале издания. Обновлено 13:26: информация об эвакуации из-за угрозы взрыва не является достоверной, сообщили в пресс-службе Внуково. Аэропорт работает штатно, передает РБК.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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