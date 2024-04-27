В США разрабатывают самолет «Судного дня»

Reuters: ВВС США заключили контракт на создание самолета для ядерной войны

В США намерены разработать новый самолет, который выдержит ядерный взрыв Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Военно-воздушные силы США сообщили о заключении контракта с компанией Sierra Nevada Corp на разработку самолета «Судного дня». Об этом написали в агентстве Reuters.

«ВВС США заявили в пятницу, что заключили контракт на 13 миллиардов долларов с Sierra Nevada Corp на разработку преемника E-4B, известного как самолет „Судного дня“ из-за его способности пережить ядерную войну», — передает агентство. В материале ссылаются на представителя американских воздушных сил.

Уточняется, что E-4B — это модернизированный Boeing 747-200, который к 2030-м годам будет считаться устаревшим. Судно имеет большую дальность полета и способно перевозить до 111 человек. На борту есть командная рабочая зона, конференц-зал, комната для брифингов и зона отдыха. Самолет «Судного дня» может выдержать ядерный взрыв, а также тепломагнитное воздействие.

Ранее президент США Джо Байден заявил о страхе ядерной войны. Также он считает, что именно РФ должна применить это оружие, пишет MK.RU . Однако глава российского государства Владимир Путин сказал, что Москва не намерена «размахивать ядерным вооружением». Некоторые американские политики уверены, что именно действия Байдена приближают мир к ядерной войне, пишет RT.