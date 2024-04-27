В США разрабатывают самолет «Судного дня»

Военно-воздушные силы США сообщили о заключении контракта с компанией Sierra Nevada Corp на разработку самолета «Судного дня». Об этом написали в агентстве Reuters.
«ВВС США заявили в пятницу, что заключили контракт на 13 миллиардов долларов с Sierra Nevada Corp на разработку преемника E-4B, известного как самолет „Судного дня“ из-за его способности пережить ядерную войну», — передает агентство. В материале ссылаются на представителя американских воздушных сил.
Уточняется, что E-4B — это модернизированный Boeing 747-200, который к 2030-м годам будет считаться устаревшим. Судно имеет большую дальность полета и способно перевозить до 111 человек. На борту есть командная рабочая зона, конференц-зал, комната для брифингов и зона отдыха. Самолет «Судного дня» может выдержать ядерный взрыв, а также тепломагнитное воздействие.
Ранее президент США Джо Байден заявил о страхе ядерной войны. Также он считает, что именно РФ должна применить это оружие, пишет MK.RU. Однако глава российского государства Владимир Путин сказал, что Москва не намерена «размахивать ядерным вооружением». Некоторые американские политики уверены, что именно действия Байдена приближают мир к ядерной войне, пишет RT.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Военно-воздушные силы США сообщили о заключении контракта с компанией Sierra Nevada Corp на разработку самолета «Судного дня». Об этом написали в агентстве Reuters. «ВВС США заявили в пятницу, что заключили контракт на 13 миллиардов долларов с Sierra Nevada Corp на разработку преемника E-4B, известного как самолет „Судного дня“ из-за его способности пережить ядерную войну», — передает агентство. В материале ссылаются на представителя американских воздушных сил. Уточняется, что E-4B — это модернизированный Boeing 747-200, который к 2030-м годам будет считаться устаревшим. Судно имеет большую дальность полета и способно перевозить до 111 человек. На борту есть командная рабочая зона, конференц-зал, комната для брифингов и зона отдыха. Самолет «Судного дня» может выдержать ядерный взрыв, а также тепломагнитное воздействие. Ранее президент США Джо Байден заявил о страхе ядерной войны. Также он считает, что именно РФ должна применить это оружие, пишет MK.RU. Однако глава российского государства Владимир Путин сказал, что Москва не намерена «размахивать ядерным вооружением». Некоторые американские политики уверены, что именно действия Байдена приближают мир к ядерной войне, пишет RT.