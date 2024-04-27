Украинский спортсмен сбежал с чемпионата Европы, чтобы стать добровольцем ВС РФ

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Вооруженные силы Украины.stock, всу,  stock
Украинский спортсмен ранее служил в ВСУ, передает Mash Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Спортсмен украинской сборной по армейскому рукопашному бою (АРБ) Сергей Кузнецов сбежал с чемпионата в Польше в Россию. Теперь он намерен пойти добровольцем на фронт и воевать за российскую армию, передает telegram-канал Mash.

Молодой человек сообщил, что поступил в военный университет, где занялся АРБ и попал на чемпионат по дисциплине в Польше. «Сергей воспользовался возможностью и незаметно покинул расположение команды. Рванул в Чехию, пересидел там пять месяцев и прилетел в Москву. Теперь хочет добраться до новых территорий — там родители. А после — пойти добровольцем в ВС РФ», — передает Mash слова Сергея Кузнецова.

Также Кузнецов рассказал, что сначала служил в ВСУ. В ходе спецоперации он узнал, что украинская тероборона расстреляла его бывших сослуживцев. Позже военный получил ранение и уже в госпитале принял решение сбежать в Россию.

Ранее в СМИ писали об украинском летчике, который решил перейти на сторону России. Также сообщалось, что этот военный в течение полугода передавал российской стороне ценную информацию, напоминает MK.RU.

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Спортсмен украинской сборной по армейскому рукопашному бою (АРБ) Сергей Кузнецов сбежал с чемпионата в Польше в Россию. Теперь он намерен пойти добровольцем на фронт и воевать за российскую армию, передает telegram-канал Mash. Молодой человек сообщил, что поступил в военный университет, где занялся АРБ и попал на чемпионат по дисциплине в Польше. «Сергей воспользовался возможностью и незаметно покинул расположение команды. Рванул в Чехию, пересидел там пять месяцев и прилетел в Москву. Теперь хочет добраться до новых территорий — там родители. А после — пойти добровольцем в ВС РФ», — передает Mash слова Сергея Кузнецова. Также Кузнецов рассказал, что сначала служил в ВСУ. В ходе спецоперации он узнал, что украинская тероборона расстреляла его бывших сослуживцев. Позже военный получил ранение и уже в госпитале принял решение сбежать в Россию. Ранее в СМИ писали об украинском летчике, который решил перейти на сторону России. Также сообщалось, что этот военный в течение полугода передавал российской стороне ценную информацию, напоминает MK.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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