Украинский спортсмен сбежал с чемпионата Европы, чтобы стать добровольцем ВС РФ

Украинский спортсмен ранее служил в ВСУ, передает Mash Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Спортсмен украинской сборной по армейскому рукопашному бою (АРБ) Сергей Кузнецов сбежал с чемпионата в Польше в Россию. Теперь он намерен пойти добровольцем на фронт и воевать за российскую армию, передает telegram-канал Mash.

Молодой человек сообщил, что поступил в военный университет, где занялся АРБ и попал на чемпионат по дисциплине в Польше. «Сергей воспользовался возможностью и незаметно покинул расположение команды. Рванул в Чехию, пересидел там пять месяцев и прилетел в Москву. Теперь хочет добраться до новых территорий — там родители. А после — пойти добровольцем в ВС РФ», — передает Mash слова Сергея Кузнецова.

Также Кузнецов рассказал, что сначала служил в ВСУ. В ходе спецоперации он узнал, что украинская тероборона расстреляла его бывших сослуживцев. Позже военный получил ранение и уже в госпитале принял решение сбежать в Россию.

Ранее в СМИ писали об украинском летчике, который решил перейти на сторону России. Также сообщалось, что этот военный в течение полугода передавал российской стороне ценную информацию, напоминает MK.RU .