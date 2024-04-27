На Украине повреждены объекты «Нафтогаза»

Объекты «Нафтогаза» на Украине повреждены, передает предприятие
На Украине повреждены нефтегазовые объекты «Нафтогаза». Об этом сообщила пресс-служба предприятия в соцсетях.
«Объекты газовой инфраструктуры „Нафтогаза“ получили повреждения на Украине», — передает ТАСС сообщение компании. При этом не уточняются, какие именно объекты повреждены. Не говорят и о степени ущерба. Кроме того, пресс-служба «Нафтогаза» уверяет, что произошедшее не отразится на работе с клиентами.
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