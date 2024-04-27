На Украине повреждены объекты «Нафтогаза»

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Объекты «Нафтогаза» на Украине повреждены, передает предприятие Фото:

На Украине повреждены нефтегазовые объекты «Нафтогаза». Об этом сообщила пресс-служба предприятия в соцсетях.

«Объекты газовой инфраструктуры „Нафтогаза“ получили повреждения на Украине», — передает ТАСС сообщение компании. При этом не уточняются, какие именно объекты повреждены. Не говорят и о степени ущерба. Кроме того, пресс-служба «Нафтогаза» уверяет, что произошедшее не отразится на работе с клиентами.

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На Украине повреждены нефтегазовые объекты «Нафтогаза». Об этом сообщила пресс-служба предприятия в соцсетях. «Объекты газовой инфраструктуры „Нафтогаза“ получили повреждения на Украине», — передает ТАСС сообщение компании. При этом не уточняются, какие именно объекты повреждены. Не говорят и о степени ущерба. Кроме того, пресс-служба «Нафтогаза» уверяет, что произошедшее не отразится на работе с клиентами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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