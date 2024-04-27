Британия пообещала оказывать военную помощь Украине до конца десятилетия

Сунак: Лондон будет отправлять Киеву военную помощь до 2030 года

27 апреля 2024 в 18:00 Размер текста - 17 +

Британия намерена поддерживать Украину до 2030 года, заявил Риши Сунак Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Великобритания будет спонсировать Украину оружием на текущем уровне до конца десятилетия. Об этом заявил премьер-министр страны Риши Сунак. «Великобритания стала первой страной, предоставившей Украине долгосрочные гарантии, которые я подписал во время визита в Киев. Теперь мы обязуемся поддерживать Украину по крайней мере на текущем уровне до конца десятилетия», — заявил Риши Сунак, его слова приводит газета The Wall Street Journal . Ранее Британия пообещала предоставить Украине крупнейший в истории страны пакет помощи. Его сумма — 620 миллионов долларов. В него войдут ракеты Storm Shadow, 400 транспортных средств и 60 катеров. По мнению Сунака, поддержка Украины важна, чтобы защитить Европу. Однако Россия не собирается нападать на страны НАТО. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, у России нет ни геополитических, ни военных интересов начинать операции против стран Североатлантического альянса. Он отметил, что военные действия на Украине — это защита своих людей на исторических территориях, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Великобритания будет спонсировать Украину оружием на текущем уровне до конца десятилетия. Об этом заявил премьер-министр страны Риши Сунак. «Великобритания стала первой страной, предоставившей Украине долгосрочные гарантии, которые я подписал во время визита в Киев. Теперь мы обязуемся поддерживать Украину по крайней мере на текущем уровне до конца десятилетия», — заявил Риши Сунак, его слова приводит газета The Wall Street Journal. Ранее Британия пообещала предоставить Украине крупнейший в истории страны пакет помощи. Его сумма — 620 миллионов долларов. В него войдут ракеты Storm Shadow, 400 транспортных средств и 60 катеров. По мнению Сунака, поддержка Украины важна, чтобы защитить Европу. Однако Россия не собирается нападать на страны НАТО. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, у России нет ни геополитических, ни военных интересов начинать операции против стран Североатлантического альянса. Он отметил, что военные действия на Украине — это защита своих людей на исторических территориях, передает RT.