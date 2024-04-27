Британия пообещала оказывать военную помощь Украине до конца десятилетия

Сунак: Лондон будет отправлять Киеву военную помощь до 2030 года
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Британия намерена поддерживать Украину до 2030 года, заявил Риши Сунак Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Великобритания будет спонсировать Украину оружием на текущем уровне до конца десятилетия. Об этом заявил премьер-министр страны Риши Сунак.

«Великобритания стала первой страной, предоставившей Украине долгосрочные гарантии, которые я подписал во время визита в Киев. Теперь мы обязуемся поддерживать Украину по крайней мере на текущем уровне до конца десятилетия», — заявил Риши Сунак, его слова приводит газета The Wall Street Journal.

Ранее Британия пообещала предоставить Украине крупнейший в истории страны пакет помощи. Его сумма — 620 миллионов долларов. В него войдут ракеты Storm Shadow, 400 транспортных средств и 60 катеров. По мнению Сунака, поддержка Украины важна, чтобы защитить Европу.

Однако Россия не собирается нападать на страны НАТО. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, у России нет ни геополитических, ни военных интересов начинать операции против стран Североатлантического альянса. Он отметил, что военные действия на Украине — это защита своих людей на исторических территориях, передает RT.

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Великобритания будет спонсировать Украину оружием на текущем уровне до конца десятилетия. Об этом заявил премьер-министр страны Риши Сунак. «Великобритания стала первой страной, предоставившей Украине долгосрочные гарантии, которые я подписал во время визита в Киев. Теперь мы обязуемся поддерживать Украину по крайней мере на текущем уровне до конца десятилетия», — заявил Риши Сунак, его слова приводит газета The Wall Street Journal. Ранее Британия пообещала предоставить Украине крупнейший в истории страны пакет помощи. Его сумма — 620 миллионов долларов. В него войдут ракеты Storm Shadow, 400 транспортных средств и 60 катеров. По мнению Сунака, поддержка Украины важна, чтобы защитить Европу. Однако Россия не собирается нападать на страны НАТО. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, у России нет ни геополитических, ни военных интересов начинать операции против стран Североатлантического альянса. Он отметил, что военные действия на Украине — это защита своих людей на исторических территориях, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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