МИД Германии отказался указывать должность Путина в документах

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Президент России Владимир Путин на пресс-конференции после окончания голосования на президентских выборах 2024. Москва, путин владимир, топ
Владимир Путин набрал 87,28% голосов избирателей на выборах президента РФ Фото:

Министерство иностранных дел Германии приняло решение в своих документах и официальных заявлениях использовать только фамилию президента России Владимира Путина, без указания его должности. Об этом заявил официальный представитель МИД ФРГ Себастиан Фишер на брифинге правительства страны.

«Так, как мы это и в прошлом делали — как „Путина“», — сказал Фишер, отвечая на вопрос СМИ о том, как будет обозначаться президент России в официальных документах немецкого внешнеполитического ведомства. Его слова передает РИА Новости.

При этом Фишер заявил, что якобы не помнит, чтобы МИД Германии в последнее время перед фамилией Путина делал какие-либо обозначения. Однако редакция РИА Новости отмечает, что в недавнем ответе на запрос СМИ (в конце февраля) внешнеполитическое ведомство указало российского лидера как «президент Путин».

Это заявление последовало после проведения выборов в Российской Федерации. По итогам обработки 100% бюллетеней результат Путина составил 87,28% голосов избирателей. С победой его уже поздравили мировые лидеры.

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Министерство иностранных дел Германии приняло решение в своих документах и официальных заявлениях использовать только фамилию президента России Владимира Путина, без указания его должности. Об этом заявил официальный представитель МИД ФРГ Себастиан Фишер на брифинге правительства страны. «Так, как мы это и в прошлом делали — как „Путина“», — сказал Фишер, отвечая на вопрос СМИ о том, как будет обозначаться президент России в официальных документах немецкого внешнеполитического ведомства. Его слова передает РИА Новости. При этом Фишер заявил, что якобы не помнит, чтобы МИД Германии в последнее время перед фамилией Путина делал какие-либо обозначения. Однако редакция РИА Новости отмечает, что в недавнем ответе на запрос СМИ (в конце февраля) внешнеполитическое ведомство указало российского лидера как «президент Путин». Это заявление последовало после проведения выборов в Российской Федерации. По итогам обработки 100% бюллетеней результат Путина составил 87,28% голосов избирателей. С победой его уже поздравили мировые лидеры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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