МИД Германии отказался указывать должность Путина в документах

18 марта 2024 в 18:39 Размер текста - 17 +

Владимир Путин набрал 87,28% голосов избирателей на выборах президента РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Министерство иностранных дел Германии приняло решение в своих документах и официальных заявлениях использовать только фамилию президента России Владимира Путина, без указания его должности. Об этом заявил официальный представитель МИД ФРГ Себастиан Фишер на брифинге правительства страны. «Так, как мы это и в прошлом делали — как „Путина“», — сказал Фишер, отвечая на вопрос СМИ о том, как будет обозначаться президент России в официальных документах немецкого внешнеполитического ведомства. Его слова передает РИА Новости. При этом Фишер заявил, что якобы не помнит, чтобы МИД Германии в последнее время перед фамилией Путина делал какие-либо обозначения. Однако редакция РИА Новости отмечает, что в недавнем ответе на запрос СМИ (в конце февраля) внешнеполитическое ведомство указало российского лидера как «президент Путин». Это заявление последовало после проведения выборов в Российской Федерации. По итогам обработки 100% бюллетеней результат Путина составил 87,28% голосов избирателей. С победой его уже поздравили мировые лидеры. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министерство иностранных дел Германии приняло решение в своих документах и официальных заявлениях использовать только фамилию президента России Владимира Путина, без указания его должности. Об этом заявил официальный представитель МИД ФРГ Себастиан Фишер на брифинге правительства страны. «Так, как мы это и в прошлом делали — как „Путина“», — сказал Фишер, отвечая на вопрос СМИ о том, как будет обозначаться президент России в официальных документах немецкого внешнеполитического ведомства. Его слова передает РИА Новости. При этом Фишер заявил, что якобы не помнит, чтобы МИД Германии в последнее время перед фамилией Путина делал какие-либо обозначения. Однако редакция РИА Новости отмечает, что в недавнем ответе на запрос СМИ (в конце февраля) внешнеполитическое ведомство указало российского лидера как «президент Путин». Это заявление последовало после проведения выборов в Российской Федерации. По итогам обработки 100% бюллетеней результат Путина составил 87,28% голосов избирателей. С победой его уже поздравили мировые лидеры.