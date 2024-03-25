СК просит арестовать еще трех фигурантов дела о теракте в «Крокусе»

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Крокус сити холл днем после террористического акта. Мемориал по погибшим в Крокус сити холле. Москва, крокус сити холл
Всего ФСБ задержала 11 фигурантов дела о теракте в «Крокусе» Фото:
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Следственный комитет попросил арестовать еще трех фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холл». Ранее ФСБ сообщала о задержании 11 обвиняемых.

«СК просит арестовать еще трех фигурантов дела о теракте в «Крокусе», — передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Также telegram-канал «Осторожно, новости» пишет, что обвиняемые — два брата и их отец.

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта. В результате трагедии погибли 137 человек, более 180 граждан — пострадали, сообщает «Национальная служба новостей». Недавно ФСБ сообщила, что задержаны 11 фигурантов этого дела, передает РАПСИ. Четверых уже арестовали до 22 мая, пишет «Ридус».

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Следственный комитет попросил арестовать еще трех фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холл». Ранее ФСБ сообщала о задержании 11 обвиняемых. «СК просит арестовать еще трех фигурантов дела о теракте в «Крокусе», — передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Также telegram-канал «Осторожно, новости» пишет, что обвиняемые — два брата и их отец. Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта. В результате трагедии погибли 137 человек, более 180 граждан — пострадали, сообщает «Национальная служба новостей». Недавно ФСБ сообщила, что задержаны 11 фигурантов этого дела, передает РАПСИ. Четверых уже арестовали до 22 мая, пишет «Ридус».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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