Следственный комитет попросил арестовать еще трех фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холл». Ранее ФСБ сообщала о задержании 11 обвиняемых.
«СК просит арестовать еще трех фигурантов дела о теракте в «Крокусе», — передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Также telegram-канал «Осторожно, новости» пишет, что обвиняемые — два брата и их отец.
Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта. В результате трагедии погибли 137 человек, более 180 граждан — пострадали, сообщает «Национальная служба новостей». Недавно ФСБ сообщила, что задержаны 11 фигурантов этого дела, передает РАПСИ. Четверых уже арестовали до 22 мая, пишет «Ридус».
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