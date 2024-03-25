СК просит арестовать еще трех фигурантов дела о теракте в «Крокусе»

25 марта 2024 в 19:39 Размер текста - 17 +

Всего ФСБ задержала 11 фигурантов дела о теракте в «Крокусе» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Следственный комитет попросил арестовать еще трех фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холл». Ранее ФСБ сообщала о задержании 11 обвиняемых. «СК просит арестовать еще трех фигурантов дела о теракте в «Крокусе», — передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Также telegram-канал «Осторожно, новости» пишет, что обвиняемые — два брата и их отец. Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта. В результате трагедии погибли 137 человек, более 180 граждан — пострадали, сообщает «Национальная служба новостей». Недавно ФСБ сообщила, что задержаны 11 фигурантов этого дела, передает РАПСИ. Четверых уже арестовали до 22 мая, пишет «Ридус». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Следственный комитет попросил арестовать еще трех фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холл». Ранее ФСБ сообщала о задержании 11 обвиняемых. «СК просит арестовать еще трех фигурантов дела о теракте в «Крокусе», — передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Также telegram-канал «Осторожно, новости» пишет, что обвиняемые — два брата и их отец. Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта. В результате трагедии погибли 137 человек, более 180 граждан — пострадали, сообщает «Национальная служба новостей». Недавно ФСБ сообщила, что задержаны 11 фигурантов этого дела, передает РАПСИ. Четверых уже арестовали до 22 мая, пишет «Ридус».