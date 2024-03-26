Минобороны РФ: бомбардировщики США попытались проникнуть на территорию РФ

26 марта 2024 в 16:48 Размер текста - 17 +

Истребитель МиГ-31 не допустил пресечение границ РФ бомбардировщиками США Фото: miliman/pickupimage.com Несколько бомбардировщики США пытались попасть на территорию РФ. Этому помешал российский истребитель МиГ-31. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. «При приближении российского истребителя американские стратегические бомбардировщики скорректировали курс своего полета с удалением и последующим разворотом от государственной границы Российской Федерации», — передали в ведомстве. Российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования, не допустив нарушения границ РФ. Российские границы пытались пересечь пара американских бомбардировщиков В-1В ВВС. Также отмечается, что российский МиГ-31 в ходе выполнения задачи не нарушил международные правила использования воздушного пространства над нейтральными водами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Несколько бомбардировщики США пытались попасть на территорию РФ. Этому помешал российский истребитель МиГ-31. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. «При приближении российского истребителя американские стратегические бомбардировщики скорректировали курс своего полета с удалением и последующим разворотом от государственной границы Российской Федерации», — передали в ведомстве. Российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования, не допустив нарушения границ РФ. Российские границы пытались пересечь пара американских бомбардировщиков В-1В ВВС. Также отмечается, что российский МиГ-31 в ходе выполнения задачи не нарушил международные правила использования воздушного пространства над нейтральными водами.