Минобороны РФ: бомбардировщики США попытались проникнуть на территорию РФ

Несколько бомбардировщики США пытались попасть на территорию РФ. Этому помешал российский истребитель МиГ-31. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«При приближении российского истребителя американские стратегические бомбардировщики скорректировали курс своего полета с удалением и последующим разворотом от государственной границы Российской Федерации», — передали в ведомстве. Российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования, не допустив нарушения границ РФ.
Российские границы пытались пересечь пара американских бомбардировщиков В-1В ВВС. Также отмечается, что российский МиГ-31 в ходе выполнения задачи не нарушил международные правила использования воздушного пространства над нейтральными водами.
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