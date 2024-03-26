Минобороны РФ: бомбардировщики США попытались проникнуть на территорию РФ

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Клипарт сток pickupimage. miliman. Екатеринбург, армия, нато, nato, военно-транспортный самолет сша
Истребитель МиГ-31 не допустил пресечение границ РФ бомбардировщиками США Фото:

Несколько бомбардировщики США пытались попасть на территорию РФ. Этому помешал российский истребитель МиГ-31. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«При приближении российского истребителя американские стратегические бомбардировщики скорректировали курс своего полета с удалением и последующим разворотом от государственной границы Российской Федерации», — передали в ведомстве. Российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования, не допустив нарушения границ РФ.

Российские границы пытались пересечь пара американских бомбардировщиков В-1В ВВС. Также отмечается, что российский МиГ-31 в ходе выполнения задачи не нарушил международные правила использования воздушного пространства над нейтральными водами.

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Несколько бомбардировщики США пытались попасть на территорию РФ. Этому помешал российский истребитель МиГ-31. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. «При приближении российского истребителя американские стратегические бомбардировщики скорректировали курс своего полета с удалением и последующим разворотом от государственной границы Российской Федерации», — передали в ведомстве. Российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования, не допустив нарушения границ РФ. Российские границы пытались пересечь пара американских бомбардировщиков В-1В ВВС. Также отмечается, что российский МиГ-31 в ходе выполнения задачи не нарушил международные правила использования воздушного пространства над нейтральными водами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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