Украинские беженцы в Германии взбесились из-за продающегося в России шоколада

Организация украинских беженцев Vitsche в Германии выразила недовольство продажей шоколада марки Milka, который производится американской компанией Mondelez, в России. Об этом говорится в соответствующем заявлении организации.
«Недовольство украинских общественников вызвала политика владельца Milka — американской компании Mondelez, которая через два года после начала спецоперации РФ на Украине продолжает совершенно открыто работать на российском рынке», — передает содержание письма «Ридус». Беженцы обратились к сетям супермаркетов Rewe и Edeka с требованием убрать этот шоколад с полок.
По утверждениям украинских беженцев, такие компании, работая на российском рынке, косвенно финансируют проведение спецоперации на Украине. При этом члены Vitsche выразили признательность сетям супермаркетов за ранее принятые меры по удалению товаров с российских полок в знак поддержки Украины.
Производитель шоколада Milka и Alpen Gold, ООО «Мон’дэлис Русь», заявил о продолжении поставок своей продукции на российский рынок. Объемы доставок соответствуют уровню 2023 года. В компании также подчеркнули, что в случае временного отсутствия определенного товара в одной торговой сети потребители всегда смогут найти его в других магазинах.
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