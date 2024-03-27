Украинские беженцы в Германии взбесились из-за продающегося в России шоколада

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Украинские беженцы призывают производителя Milka прекратить продажи в России Фото:
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Организация украинских беженцев Vitsche в Германии выразила недовольство продажей шоколада марки Milka, который производится американской компанией Mondelez, в России. Об этом говорится в соответствующем заявлении организации.

«Недовольство украинских общественников вызвала политика владельца Milka — американской компании Mondelez, которая через два года после начала спецоперации РФ на Украине продолжает совершенно открыто работать на российском рынке», — передает содержание письма «Ридус». Беженцы обратились к сетям супермаркетов Rewe и Edeka с требованием убрать этот шоколад с полок.

По утверждениям украинских беженцев, такие компании, работая на российском рынке, косвенно финансируют проведение спецоперации на Украине. При этом члены Vitsche выразили признательность сетям супермаркетов за ранее принятые меры по удалению товаров с российских полок в знак поддержки Украины.

Производитель шоколада Milka и Alpen Gold, ООО «Мон’дэлис Русь», заявил о продолжении поставок своей продукции на российский рынок. Объемы доставок соответствуют уровню 2023 года. В компании также подчеркнули, что в случае временного отсутствия определенного товара в одной торговой сети потребители всегда смогут найти его в других магазинах.

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Организация украинских беженцев Vitsche в Германии выразила недовольство продажей шоколада марки Milka, который производится американской компанией Mondelez, в России. Об этом говорится в соответствующем заявлении организации. «Недовольство украинских общественников вызвала политика владельца Milka — американской компании Mondelez, которая через два года после начала спецоперации РФ на Украине продолжает совершенно открыто работать на российском рынке», — передает содержание письма «Ридус». Беженцы обратились к сетям супермаркетов Rewe и Edeka с требованием убрать этот шоколад с полок. По утверждениям украинских беженцев, такие компании, работая на российском рынке, косвенно финансируют проведение спецоперации на Украине. При этом члены Vitsche выразили признательность сетям супермаркетов за ранее принятые меры по удалению товаров с российских полок в знак поддержки Украины. Производитель шоколада Milka и Alpen Gold, ООО «Мон’дэлис Русь», заявил о продолжении поставок своей продукции на российский рынок. Объемы доставок соответствуют уровню 2023 года. В компании также подчеркнули, что в случае временного отсутствия определенного товара в одной торговой сети потребители всегда смогут найти его в других магазинах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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