Производитель Milka и Alpen Gold заявил о продолжении поставок в РФ

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В ООО «Мон’дэлис Русь», производителе популярных брендов шоколада Milka и Alpen Gold, заявили о нормальном продолжении отгрузок своей продукции на российском рынке. Объемы поставок соответствуют уровню прошлого года, сообщили представители компании.

«ООО 'Мон’дэлис Русь' продолжает отгрузки продукции под брендами Alpen Gold и Milka партнерам в России в обычном режиме и в объемах, соответствующих прошлому году», — сообщили в пресс-службе компании, заявление приводит РИА Новости. В пресс-службе также отметили, что при временном отсутствии определенной продукции в одной торговой сети, потребители всегда могут найти эти товары в других магазинах.

Это заявление последовало за ранее опубликованным сообщением сети «Лента», которая утверждала, что Mondelez International прекратил поставки своей продукции в их магазины по предложенным закупочным ценам. Согласно сообщению ретейлера, американского производителя не устроила сумма закупки.

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В ООО «Мон’дэлис Русь», производителе популярных брендов шоколада Milka и Alpen Gold, заявили о нормальном продолжении отгрузок своей продукции на российском рынке. Объемы поставок соответствуют уровню прошлого года, сообщили представители компании. «ООО 'Мон’дэлис Русь' продолжает отгрузки продукции под брендами Alpen Gold и Milka партнерам в России в обычном режиме и в объемах, соответствующих прошлому году», — сообщили в пресс-службе компании, заявление приводит РИА Новости. В пресс-службе также отметили, что при временном отсутствии определенной продукции в одной торговой сети, потребители всегда могут найти эти товары в других магазинах. Это заявление последовало за ранее опубликованным сообщением сети «Лента», которая утверждала, что Mondelez International прекратил поставки своей продукции в их магазины по предложенным закупочным ценам. Согласно сообщению ретейлера, американского производителя не устроила сумма закупки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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