Производитель Milka и Alpen Gold заявил о продолжении поставок в РФ

13 марта 2024 в 23:37 Размер текста - 17 +

В ООО «Мон’дэлис Русь», производителе популярных брендов шоколада Milka и Alpen Gold, заявили о нормальном продолжении отгрузок своей продукции на российском рынке. Объемы поставок соответствуют уровню прошлого года, сообщили представители компании. «ООО 'Мон’дэлис Русь' продолжает отгрузки продукции под брендами Alpen Gold и Milka партнерам в России в обычном режиме и в объемах, соответствующих прошлому году», — сообщили в пресс-службе компании, заявление приводит РИА Новости. В пресс-службе также отметили, что при временном отсутствии определенной продукции в одной торговой сети, потребители всегда могут найти эти товары в других магазинах. Это заявление последовало за ранее опубликованным сообщением сети «Лента», которая утверждала, что Mondelez International прекратил поставки своей продукции в их магазины по предложенным закупочным ценам. Согласно сообщению ретейлера, американского производителя не устроила сумма закупки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ООО «Мон’дэлис Русь», производителе популярных брендов шоколада Milka и Alpen Gold, заявили о нормальном продолжении отгрузок своей продукции на российском рынке. Объемы поставок соответствуют уровню прошлого года, сообщили представители компании. «ООО 'Мон’дэлис Русь' продолжает отгрузки продукции под брендами Alpen Gold и Milka партнерам в России в обычном режиме и в объемах, соответствующих прошлому году», — сообщили в пресс-службе компании, заявление приводит РИА Новости. В пресс-службе также отметили, что при временном отсутствии определенной продукции в одной торговой сети, потребители всегда могут найти эти товары в других магазинах. Это заявление последовало за ранее опубликованным сообщением сети «Лента», которая утверждала, что Mondelez International прекратил поставки своей продукции в их магазины по предложенным закупочным ценам. Согласно сообщению ретейлера, американского производителя не устроила сумма закупки.