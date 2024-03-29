МИД: РФ не будет участвовать в конференции, где Украина представит мирный план

Захарова: Россия не станет участвовать в саммите в Швейцарии

29 марта 2024 в 17:09 Размер текста - 17 +

Мария Захарова заявила, что РФ не станет участвовать в швейцарском саммите Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия не будет участвовать в мирном саммите по украинскому конфликту, который пройдет в Швейцарии. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «По поводу „конференции в Швейцарии“ и „формулы мира“. Россия не намерена принимать участие в этой конференции, а „формула [президента Украины Владимира] Зеленского“ — это алхимия (лженаука, направленная на создание золота — прим. URA.RU)», — написала Мария Захарова у себя в telegram-канале. Ранее стало известно о намерении ряда стран провести саммит в Швейцарии на тему украинского конфликта. При этом глава швейцарского МИДа Иньяцио Кассис заявил, что к заседанию необходимо привлечь Россию, пишет телеканал 360. Также Индия сомневается в успехе заседания без участия РФ, передает RT. Однако Захарова заявила, что Москва не станет участвовать в мероприятии даже если получит официальное приглашение, сообщает «Национальная служба новостей», заявив, что на саммите будут активно продвигать «мирный план», предложенный Киевом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия не будет участвовать в мирном саммите по украинскому конфликту, который пройдет в Швейцарии. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «По поводу „конференции в Швейцарии“ и „формулы мира“. Россия не намерена принимать участие в этой конференции, а „формула [президента Украины Владимира] Зеленского“ — это алхимия (лженаука, направленная на создание золота — прим. URA.RU)», — написала Мария Захарова у себя в telegram-канале. Ранее стало известно о намерении ряда стран провести саммит в Швейцарии на тему украинского конфликта. При этом глава швейцарского МИДа Иньяцио Кассис заявил, что к заседанию необходимо привлечь Россию, пишет телеканал 360. Также Индия сомневается в успехе заседания без участия РФ, передает RT. Однако Захарова заявила, что Москва не станет участвовать в мероприятии даже если получит официальное приглашение, сообщает «Национальная служба новостей», заявив, что на саммите будут активно продвигать «мирный план», предложенный Киевом.