МИД: РФ не будет участвовать в конференции, где Украина представит мирный план

Россия не будет участвовать в мирном саммите по украинскому конфликту, который пройдет в Швейцарии. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«По поводу „конференции в Швейцарии“ и „формулы мира“. Россия не намерена принимать участие в этой конференции, а „формула [президента Украины Владимира] Зеленского“ — это алхимия (лженаука, направленная на создание золота — прим. URA.RU)», —
Ранее стало известно о намерении ряда стран провести саммит в Швейцарии на тему украинского конфликта. При этом глава швейцарского МИДа Иньяцио Кассис заявил, что к заседанию необходимо привлечь Россию, пишет телеканал 360. Также Индия сомневается в успехе заседания без участия РФ, передает RT. Однако Захарова заявила, что Москва не станет участвовать в мероприятии даже если получит официальное приглашение, сообщает «Национальная служба новостей», заявив, что на саммите будут активно продвигать «мирный план», предложенный Киевом.
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