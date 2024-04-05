В Екатеринбурге закрывается бар «Мизантроп»

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Ночной репортаж из баров города. Екатеринбург, тусовка, мизантроп, ночная жизнь, бар, клуб
В баре пройдет прощальная вечеринка Фото:

Екатеринбургский бар «Мизантроп» на Воведина,6 объявил о своем закрытии из-за сноса здания, в котором он находится. Заведение уже опечатали, из-за чего оно не открылось к предстоящим выходным. Однако бару разрешили провести прощальную вечеринку, о дате которой пока неизвестно.

«Вопреки достигнутым договоренностям, в конце прошлой недели наше помещение внезапно было опечатано, а команда поставлена перед фактом и лишена доступа. Все попытки реанимировать процесс к этим выходным ни к чему не привели», — написали представители на странице Instagram (запрещенная соцсеть, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

«Мизантроп» находится на улице Воеводина порядка трех лет. Основными посетителями бара являются молодые люди в возрасте от 18 до 26 лет. «В ближайшее время мы объявим дату последней дискотеки и расскажем подробности», — подытожили представители.

Разрешение на снос здания выдали в начале марта. Раньше его владельцем было ДОСААФ, а после перешло в руки компании TEN за 152,5 миллиона рублей. Согласно данным электронной торговой площадки «Газпромбанка», аукцион по продаже здания прошел 20 декабря 2022 года.

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Екатеринбургский бар «Мизантроп» на Воведина,6 объявил о своем закрытии из-за сноса здания, в котором он находится. Заведение уже опечатали, из-за чего оно не открылось к предстоящим выходным. Однако бару разрешили провести прощальную вечеринку, о дате которой пока неизвестно. «Вопреки достигнутым договоренностям, в конце прошлой недели наше помещение внезапно было опечатано, а команда поставлена перед фактом и лишена доступа. Все попытки реанимировать процесс к этим выходным ни к чему не привели», — написали представители на странице Instagram (запрещенная соцсеть, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). «Мизантроп» находится на улице Воеводина порядка трех лет. Основными посетителями бара являются молодые люди в возрасте от 18 до 26 лет. «В ближайшее время мы объявим дату последней дискотеки и расскажем подробности», — подытожили представители. Разрешение на снос здания выдали в начале марта. Раньше его владельцем было ДОСААФ, а после перешло в руки компании TEN за 152,5 миллиона рублей. Согласно данным электронной торговой площадки «Газпромбанка», аукцион по продаже здания прошел 20 декабря 2022 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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