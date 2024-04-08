ГИБДД раскрыла детали аварии грузовика и автобуса с 35 пассажирами в Екатеринбурге. Фото

Виновников аварии, в которой пострадали екатеринбуржцы, стал водитель автобуса
© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники ГИБДД на дежурстве. Екатеринбург, машина дпс, гибдд, дпс, автомобильный поток, дорожная безопасность
Сотрудники ГИБДД начали проверку Фото:

Виновником аварии, случившейся 8 апреля на улице Репина в Екатеринбурге, является водитель автобуса ПАЗ. Такую информацию URA.RU сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, комментируя подробности ДТП, в котором пострадали люди.

«Водитель автобуса ПАЗ не выдержал безопасную дистанцию до впереди движущейся „Газели“, вследствие чего допустил столкновение. В момент инцидента в салоне автобуса, двигавшегося по маршруту №48, находилось 35 пассажиров», — следует из сообщения.

Двух пострадавших госпитализировали. Предположительно, у женщин переломы носа и челюсти. В настоящее время на месте ДТП сотрудники Госавтоинспекции организовали проверку.

Фото:

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Виновником аварии, случившейся 8 апреля на улице Репина в Екатеринбурге, является водитель автобуса ПАЗ. Такую информацию URA.RU сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, комментируя подробности ДТП, в котором пострадали люди. «Водитель автобуса ПАЗ не выдержал безопасную дистанцию до впереди движущейся „Газели“, вследствие чего допустил столкновение. В момент инцидента в салоне автобуса, двигавшегося по маршруту №48, находилось 35 пассажиров», — следует из сообщения. Двух пострадавших госпитализировали. Предположительно, у женщин переломы носа и челюсти. В настоящее время на месте ДТП сотрудники Госавтоинспекции организовали проверку.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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