Виновником аварии, случившейся 8 апреля на улице Репина в Екатеринбурге, является водитель автобуса ПАЗ. Такую информацию URA.RU сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, комментируя подробности ДТП, в котором пострадали люди.
«Водитель автобуса ПАЗ не выдержал безопасную дистанцию до впереди движущейся „Газели“, вследствие чего допустил столкновение. В момент инцидента в салоне автобуса, двигавшегося по маршруту №48, находилось 35 пассажиров», — следует из сообщения.
Двух пострадавших госпитализировали. Предположительно, у женщин переломы носа и челюсти. В настоящее время на месте ДТП сотрудники Госавтоинспекции организовали проверку.
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