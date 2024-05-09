Поездка президента России Владимира Путина в Китай покажет Западу, что Пекин не собирается отказываться от тесных и продуктивных связей с Москвой. Об этом заявила директор программы «Международные отношения» Института китайских исследований Меркатора Абигаэль Васселье.
«Китай посылает Западу очень четкий сигнал: он не бросит Путина. Китай не последует политике изоляции России, навязанной Евросоюзом», — заявила Васселье в интервью французскому изданию
По мнению аналитика, Западу необходимо смириться с тем, что рычаги влияния на Китай ограничены. А Пекин не станет в угоду западным политикам жертвовать выгодным сотрудничеством с Москвой.
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что в мае у него планируется визит в Китай. Об этом он рассказал во время выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Он пообещал выполнить просьбу одного из участников съезда и передать председателю КНР Си Цзиньпину экземпляр романа Николая Чернышевского «Что делать?», пишет «Национальная служба новостей».
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