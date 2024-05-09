L’Express: поездка Путина в Пекин означает, что Китай не бросит Россию

09 мая 2024 в 05:56 Размер текста - 17 +

В Кремле скоро назовут конкретные даты визита Путина в Китай Фото: Владимир Андреев © URA.RU Поездка президента России Владимира Путина в Китай покажет Западу, что Пекин не собирается отказываться от тесных и продуктивных связей с Москвой. Об этом заявила директор программы «Международные отношения» Института китайских исследований Меркатора Абигаэль Васселье. «Китай посылает Западу очень четкий сигнал: он не бросит Путина. Китай не последует политике изоляции России, навязанной Евросоюзом», — заявила Васселье в интервью французскому изданию L’Express . По мнению аналитика, Западу необходимо смириться с тем, что рычаги влияния на Китай ограничены. А Пекин не станет в угоду западным политикам жертвовать выгодным сотрудничеством с Москвой. Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что в мае у него планируется визит в Китай. Об этом он рассказал во время выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Он пообещал выполнить просьбу одного из участников съезда и передать председателю КНР Си Цзиньпину экземпляр романа Николая Чернышевского «Что делать?», пишет «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Поездка президента России Владимира Путина в Китай покажет Западу, что Пекин не собирается отказываться от тесных и продуктивных связей с Москвой. Об этом заявила директор программы «Международные отношения» Института китайских исследований Меркатора Абигаэль Васселье. «Китай посылает Западу очень четкий сигнал: он не бросит Путина. Китай не последует политике изоляции России, навязанной Евросоюзом», — заявила Васселье в интервью французскому изданию L’Express. По мнению аналитика, Западу необходимо смириться с тем, что рычаги влияния на Китай ограничены. А Пекин не станет в угоду западным политикам жертвовать выгодным сотрудничеством с Москвой. Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что в мае у него планируется визит в Китай. Об этом он рассказал во время выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Он пообещал выполнить просьбу одного из участников съезда и передать председателю КНР Си Цзиньпину экземпляр романа Николая Чернышевского «Что делать?», пишет «Национальная служба новостей».