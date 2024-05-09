L’Express: поездка Путина в Пекин означает, что Китай не бросит Россию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин на Госсовете в Кремле. Москва, путин владимир
В Кремле скоро назовут конкретные даты визита Путина в Китай Фото:

Поездка президента России Владимира Путина в Китай покажет Западу, что Пекин не собирается отказываться от тесных и продуктивных связей с Москвой. Об этом заявила директор программы «Международные отношения» Института китайских исследований Меркатора Абигаэль Васселье.

«Китай посылает Западу очень четкий сигнал: он не бросит Путина. Китай не последует политике изоляции России, навязанной Евросоюзом», — заявила Васселье в интервью французскому изданию L’Express.

По мнению аналитика, Западу необходимо смириться с тем, что рычаги влияния на Китай ограничены. А Пекин не станет в угоду западным политикам жертвовать выгодным сотрудничеством с Москвой.

Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что в мае у него планируется визит в Китай. Об этом он рассказал во время выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Он пообещал выполнить просьбу одного из участников съезда и передать председателю КНР Си Цзиньпину экземпляр романа Николая Чернышевского «Что делать?», пишет «Национальная служба новостей».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Поездка президента России Владимира Путина в Китай покажет Западу, что Пекин не собирается отказываться от тесных и продуктивных связей с Москвой. Об этом заявила директор программы «Международные отношения» Института китайских исследований Меркатора Абигаэль Васселье. «Китай посылает Западу очень четкий сигнал: он не бросит Путина. Китай не последует политике изоляции России, навязанной Евросоюзом», — заявила Васселье в интервью французскому изданию L’Express. По мнению аналитика, Западу необходимо смириться с тем, что рычаги влияния на Китай ограничены. А Пекин не станет в угоду западным политикам жертвовать выгодным сотрудничеством с Москвой. Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что в мае у него планируется визит в Китай. Об этом он рассказал во время выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Он пообещал выполнить просьбу одного из участников съезда и передать председателю КНР Си Цзиньпину экземпляр романа Николая Чернышевского «Что делать?», пишет «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...