Россиянам раскрыли причины снижения цен на ОСАГО

«Известия»: цены на ОСАГО в России снижаются из-за уменьшения числа ДТП

15 мая 2024 в 02:56 Размер текста - 17 +

Россиянам стали доступнее полисы ОСАГО Фото: Анна Майорова © URA.RU В России за первые четыре месяца 2024 года подешевел полис ОСАГО. Это произошло из-за снижения числа ДТП, а также стало результатом конкурентной борьбы страховщиков за безаварийных клиентов. Соответствующую информацию обнародовал портал «Сравни». «Цена полиса ОСАГО в первом квартале 2024 года уменьшилась на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составила 6,8 тысяч рублей. Причины заключаются в постепенном уменьшении числа ДТП и конкуренции компаний за безаварийных владельцев автомобилей», — пишет газета «Известия» со ссылкой на данные «Сравни». Число ДТП действительно уменьшается, отметил замгенерального директора по продуктам розничного страхования «Югории» Денис Макаров. Еще одна причина уменьшения стоимости ОСАГО — это конкуренция страховщиков за клиентов, подчеркнул Александр Крайник из «Сравни». Эксперты добавили, что ситуация с поставками запчастей для ремонта авто в стране также улучшилась, что способствовало снижению стоимости страхового полиса. Ранее представители Российского союза автостраховщиков (РСА) заявили, что если предоставление полиса ОСАГО при регистрации транспортного средства сделают необязательным, то такая практика «вернет» российских автолюбителей в 1990-е годы, к дорожным «разборкам». Они добавили, что проверка полисов дисциплинирует водителей, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России за первые четыре месяца 2024 года подешевел полис ОСАГО. Это произошло из-за снижения числа ДТП, а также стало результатом конкурентной борьбы страховщиков за безаварийных клиентов. Соответствующую информацию обнародовал портал «Сравни». «Цена полиса ОСАГО в первом квартале 2024 года уменьшилась на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составила 6,8 тысяч рублей. Причины заключаются в постепенном уменьшении числа ДТП и конкуренции компаний за безаварийных владельцев автомобилей», — пишет газета «Известия» со ссылкой на данные «Сравни». Число ДТП действительно уменьшается, отметил замгенерального директора по продуктам розничного страхования «Югории» Денис Макаров. Еще одна причина уменьшения стоимости ОСАГО — это конкуренция страховщиков за клиентов, подчеркнул Александр Крайник из «Сравни». Эксперты добавили, что ситуация с поставками запчастей для ремонта авто в стране также улучшилась, что способствовало снижению стоимости страхового полиса. Ранее представители Российского союза автостраховщиков (РСА) заявили, что если предоставление полиса ОСАГО при регистрации транспортного средства сделают необязательным, то такая практика «вернет» российских автолюбителей в 1990-е годы, к дорожным «разборкам». Они добавили, что проверка полисов дисциплинирует водителей, передает «Национальная служба новостей».