Зеленский объяснился за прорыв ВС РФ в Харьковской области

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Зеленский заявил, что ВС РФ прорвались в Харьковской области из-за нехватки ПВО у Украины
Зеленский заявил, что ВС РФ прорвались в Харьковской области из-за нехватки ПВО у Украины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ смогли прорваться в Харьковской области из-за нехватки ПВО у Киева. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. 

«Они (ВС РФ — ред. URA.RU) на расстоянии, где у них есть преимущество, действуют авиабомбами, артиллерией», — передает слова Зеленского издание Страна.ua. Президент Украины отметил, что Запад слишком медлит с поставкой вооружения. 

Российские войска продолжают продвигаться в Харьковской области на Украине. Они планируют создать санитарную зону вдоль границы. По словам сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимира Рогова, наступление ВС РФ поможет отбросить врага от границ с Белгородской областью.

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ВС РФ смогли прорваться в Харьковской области из-за нехватки ПВО у Киева. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.  «Они (ВС РФ — ред. URA.RU) на расстоянии, где у них есть преимущество, действуют авиабомбами, артиллерией», — передает слова Зеленского издание Страна.ua. Президент Украины отметил, что Запад слишком медлит с поставкой вооружения.  Российские войска продолжают продвигаться в Харьковской области на Украине. Они планируют создать санитарную зону вдоль границы. По словам сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимира Рогова, наступление ВС РФ поможет отбросить врага от границ с Белгородской областью.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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