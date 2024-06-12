Путин разорвал важное соглашение с Украиной

Российский президент Владимир Путин отказался от соглашения с Украиной о культурных центрах. Оно было подписано в Москве в 1998 году. Соответствующий документ размещен на сайте опубликования правовых актов.
«Федеральный закон от 12.06.2024. <…> „О денонсации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Кабинетом Министров Украины об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров“. <…> Деанонсировать соглашение», —
Соглашение было подписано в 1998 году. В 2007 году на Украине был открыт Российский центр науки и культуры. Он совместно с украинскими представителями участвовал в проведении культурно-просветительских, научных и образовательных мероприятий. Центр был закрыт в 2021 году.
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