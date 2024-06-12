Путин разорвал важное соглашение с Украиной

Путин утвердил денонсацию соглашения с Украиной о культурных центрах
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Форум объединенных культур. Санкт-Петербург, путин владимир
Владимир Путин разорвал с Украиной соглашение об объединенных культурных центрах Фото:

Российский президент Владимир Путин отказался от соглашения с Украиной о культурных центрах. Оно было подписано в Москве в 1998 году. Соответствующий документ размещен на сайте опубликования правовых актов.

«Федеральный закон от 12.06.2024. <…> „О денонсации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Кабинетом Министров Украины об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров“. <…> Деанонсировать соглашение», — отмечается в документе.

Соглашение было подписано в 1998 году. В 2007 году на Украине был открыт Российский центр науки и культуры. Он совместно с украинскими представителями участвовал в проведении культурно-просветительских, научных и образовательных мероприятий. Центр был закрыт в 2021 году.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российский президент Владимир Путин отказался от соглашения с Украиной о культурных центрах. Оно было подписано в Москве в 1998 году. Соответствующий документ размещен на сайте опубликования правовых актов. «Федеральный закон от 12.06.2024. <…> „О денонсации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Кабинетом Министров Украины об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров“. <…> Деанонсировать соглашение», — отмечается в документе. Соглашение было подписано в 1998 году. В 2007 году на Украине был открыт Российский центр науки и культуры. Он совместно с украинскими представителями участвовал в проведении культурно-просветительских, научных и образовательных мероприятий. Центр был закрыт в 2021 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...