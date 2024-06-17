США заинтересовал визит Путина к Ким Чен Ыну

Вашингтон выразил обеспокоенность в связи с предстоящим визитом президента России Владимира Путина в Северную Корею и планируемыми переговорами с ее лидером Ким Чен Ыном. Об этом заявил советник Белого дома Джон Кирби, отметив, что США будут внимательно следить за ходом встречи.
«Мы обеспокоены укреплением отношений между этими двумя странами. Мы будем предельно внимательно наблюдать за визитом», — сказал Кирби, комментируя предстоящую поездку. Заявление появилось в эфире прямой трансляции на сайте Белого дома.
Кирби также подчеркнул, что США рассматривают возможность заключения Россией и Северной Кореей соглашения, которое может повлиять на обстановку на Корейском полуострове. Однако пока американская сторона не видит конкретных признаков, указывающих на такое развитие событий.
Поездка Путина в Пхеньян намечена на 18 июня. Основные переговоры запланированы на следующий день, как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
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