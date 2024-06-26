Экс-продюсер группы «Ленинград» нарвался на штраф из-за дискредитации армии

Дорогомиловский районный суд Москвы вынес решение по делу бывшего продюсера популярной рок-группы «Ленинград» Дмитрия Ицковича. Ицкович был обвинен в дискредитации ВС РФ и оштрафован на 150 тысяч рублей.
«Решением Дорогомиловского районного суда города Москвы Дмитрию Ицковичу, обвиняемому в совершении правонарушения предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3. КоАП РФ, назначен штраф в размере 150 тысяч рублей», — говорится в тексте решения суда. Там добавили, что Ицкович признал свою вину и пообещал впредь воздерживаться от подобных действий. Поводом для привлечения его к административной ответственности стала публикация в его telegram-канале.
Дмитрий Ицкович известен своей продюсерской деятельностью. Он работал с такими коллективами, как «Аукцыон» и «Ленинград». Кроме того, Ицкович основал издательство «Объединенное гуманитарное издательство». Он также является владельцем нескольких московских и петербургских баров.
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