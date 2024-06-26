Развлечения Знаменитости Экс-продюсер группы «Ленинград» нарвался на штраф из-за дискредитации армии 26 июня 2024 в 15:32 Размер текста - 17 + Экс-продюсер музыкальный группы «Ленинград» оштрафован на 150 тысяч рублей Фото: Анна Исакова/ТАСС Дорогомиловский районный суд Москвы вынес решение по делу бывшего продюсера популярной рок-группы «Ленинград» Дмитрия Ицковича. Ицкович был обвинен в дискредитации ВС РФ и оштрафован на 150 тысяч рублей. «Решением Дорогомиловского районного суда города Москвы Дмитрию Ицковичу, обвиняемому в совершении правонарушения предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3. КоАП РФ, назначен штраф в размере 150 тысяч рублей», — говорится в тексте решения суда. Там добавили, что Ицкович признал свою вину и пообещал впредь воздерживаться от подобных действий. Поводом для привлечения его к административной ответственности стала публикация в его telegram-канале. Дмитрий Ицкович известен своей продюсерской деятельностью. Он работал с такими коллективами, как «Аукцыон» и «Ленинград». Кроме того, Ицкович основал издательство «Объединенное гуманитарное издательство». Он также является владельцем нескольких московских и петербургских баров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Дорогомиловский районный суд Москвы вынес решение по делу бывшего продюсера популярной рок-группы «Ленинград» Дмитрия Ицковича. Ицкович был обвинен в дискредитации ВС РФ и оштрафован на 150 тысяч рублей. «Решением Дорогомиловского районного суда города Москвы Дмитрию Ицковичу, обвиняемому в совершении правонарушения предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3. КоАП РФ, назначен штраф в размере 150 тысяч рублей», — говорится в тексте решения суда. Там добавили, что Ицкович признал свою вину и пообещал впредь воздерживаться от подобных действий. Поводом для привлечения его к административной ответственности стала публикация в его telegram-канале. Дмитрий Ицкович известен своей продюсерской деятельностью. Он работал с такими коллективами, как «Аукцыон» и «Ленинград». Кроме того, Ицкович основал издательство «Объединенное гуманитарное издательство». Он также является владельцем нескольких московских и петербургских баров. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям