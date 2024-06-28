«Единая Россия» подготовит жителей регионов к санитарной обороне

В России стартует расширенная программа обучения первой помощи, включающая выпуск инструкторов, которые будут получать значки за подготовку жителей регионов. Об этом сообщил куратор программы, депутат Госдумы и ветеран СВО Дмитрий Хубезов от партии «Единая Россия». В рамках курса участники научатся навыкам само- и взаимопомощи при различных чрезвычайных ситуациях, а также освоят использование тактических аптечек.
«Нас этому учат в школе, нас этому учат в институте, нас этому учат в автошколе. Но на практике никто этого делать не умеет. Наш курс исправит ситуацию», — заявил Хубезов. Слова передает пресс-служба «Единой России».
Он отметил, что обучение актуально в нынешнее время. По его словам, в Белгородской области подобные курсы очень востребованы.
Программа, организованная партпроектом «Здоровое будущее», на первом этапе сосредоточится на обучении представителей силовых ведомств, учителей ОБЖ и госслужащих. В качестве преподавателей привлечены специалисты Минздрава РФ, центров медицины катастроф и волонтеры-медики.
Партия «Единая Россия» уже реализует программы обучения первой помощи и тактической медицине в нескольких регионах страны. Курсы и мастер-классы успешно проведены в Брянской, Курской, Белгородской, Смоленской и Иркутской областях, а также в Республике Мордовия. В Москве были организованы специальные занятия по тактической медицине для депутатов Госдумы, сенаторов и сотрудников Центрального исполкома партии.
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