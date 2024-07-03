Новак заявил о готовности возобновить поставки газа в Европу через Украину

Россия готова продолжать поставки газа в Европу транзитом через Украину даже после того, как истечет соответствующий договор. Об этом рассказал вице-премьер РФ Александр Новак.
«Мы готовы поставлять [газ Европе через Украину], вопрос же не в нас. Все зависит от желания и правил Украины», — подчеркнул Новак. Его слова передает ТАСС.
До этого Евросоюз рассматривал варианты, как можно продолжать поставки российского газа через Украину. В целом ЕС высказался за заключение нового договора с российской компанией «Газпром», передавала Handelsblatt. При этом на Украине давали понять, что не хотят продолжать взаимодействие с РФ по этому вопросу после 2024 года.
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