Новак заявил о готовности возобновить поставки газа в Европу через Украину

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Панельная сессия на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ-2024) с участием Андрея Костина, Антона Силуанова и Александра Новака. День третий., новак александр
Россия готова продолжать поставки газа Европе через Украину, но все зависит от Киева, заявил Александр Новак Фото:

Россия готова продолжать поставки газа в Европу транзитом через Украину даже после того, как истечет соответствующий договор. Об этом рассказал вице-премьер РФ Александр Новак.

«Мы готовы поставлять [газ Европе через Украину], вопрос же не в нас. Все зависит от желания и правил Украины», — подчеркнул Новак. Его слова передает ТАСС.

До этого Евросоюз рассматривал варианты, как можно продолжать поставки российского газа через Украину. В целом ЕС высказался за заключение нового договора с российской компанией «Газпром», передавала Handelsblatt. При этом на Украине давали понять, что не хотят продолжать взаимодействие с РФ по этому вопросу после 2024 года.

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Россия готова продолжать поставки газа в Европу транзитом через Украину даже после того, как истечет соответствующий договор. Об этом рассказал вице-премьер РФ Александр Новак. «Мы готовы поставлять [газ Европе через Украину], вопрос же не в нас. Все зависит от желания и правил Украины», — подчеркнул Новак. Его слова передает ТАСС. До этого Евросоюз рассматривал варианты, как можно продолжать поставки российского газа через Украину. В целом ЕС высказался за заключение нового договора с российской компанией «Газпром», передавала Handelsblatt. При этом на Украине давали понять, что не хотят продолжать взаимодействие с РФ по этому вопросу после 2024 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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