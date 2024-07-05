В ДНР погиб командир боевого братства из Свердловской области

Во время гуманитарной миссии в ДНР погиб уроженец города Полевского Свердловской области командир боевого братства «За державу обидно» Сергей Алиев. Произошло это в селе Никольское во время атаки дронов (БПЛА) ВСУ.
«Под Никольском погиб наш командир боевого братства „За Державу обидно!“ Сергий Алиев. Сейчас поступила окончательная информация. Произошло это после дроновой атаки 4 июля во время доставки лекарств для нуждающихся стариков в село Никольское под Угледаром. Командир пешком пытался доставить необходимое для больных»,— сообщает telegram-канал «Боевое братство русского мира „За державу обидно“".
Вынести тело Алиева пока не удается. «Из-за крайне тяжелой обстановки в районе села Никольское круглые сутки работают БПЛА. Поэтому вынести тело пока не удается», — отмечается в сообщении.
Алиев родился 4 августа 1979 года в городе Полевском в семье полковника внутренних войск МВД по Уралу Камиля Алиева и доцента кафедры коррекционной психологии педуниверситета Натальи Алиевой (входит в совет православных ученых Екатеринбургской Епархии). Мужчина служил во внутренних войсках МВД по УрФО и являлся чемпионом России по боксу, чемпионом Урала по кик-боксингу. С 2010 года Алиев представлял УрФО от общественной организации инвалидов органов внутренних дел и внутренних войск РФ и брал на реабилитацию ветеранов войн в Афганистане и Чечне. Также он явлется отцом троих детей.
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