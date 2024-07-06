Российские борцы отказались от участия в парижской Олимпиаде

Российские борцы отказались от участия в Олимпийских играх в Париже, несмотря на полученные индивидуальные приглашения от Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом сообщили в Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).
«Решение было принято исполкомом организации, тренерским штабом команд и спортсменами, получившими индивидуальные приглашения от МОК», — говорится на сайте ФСБР. Отмечается, что комитет выдал приглашения 10 российским борцам, однако ни один из них не примет участие в предстоящих соревнованиях.
Отказ от участия в Играх последовал после того, как МОК предложил российским спортсменам выступить под нейтральным флагом, что вызвало ряд дискуссий и критику со стороны российских властей, назвавших данное решение дискриминационным. Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены будут вынуждены следить за событиями в качестве зрителей.
Ранее сообщалось, что от участия в Олимпиаде-2024 в Париже отказались пятеро российских теннисистов. Спортсмены Андрей Рублев, Карен Хачанов, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова и Анна Калинская отклонили приглашение МОК на участие в Играх. От участия в международных соревнованиях также отказались российские дзюдоисты, передает RT.
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