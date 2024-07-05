Новость о гибели командира Алиева из Свердловской области оказалась фейковой

Новость о том, что во время гуманитарной миссии в ДНР погиб уроженец города Полевского Свердловской области командир боевого братства «За державу обидно» Сергей Алиев оказалась фейковой. Он жив, но получил ранение. Об этом сообщает telegram-канал «Боевое братство русского мира „За державу обидно“».
«Только что пришло сообщение с номера горца! Командир жив! Ранен, но жив!», — сказано в тексте.
Также telegram-канал опубликовал фото Алиева с травмированной рукой и видео, где он говорит: «Слава богу, мы пока еще не двухсотые». Отмечается, что Алиев уже прибыл в расположение.
Новость о смерти командира боевого братства распространилась 5 июля. Сообщалось, что погиб он под Угледаром во время атаки дронов (БПЛА) ВСУ.
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