05 июля 2024

Новость о гибели командира Алиева из Свердловской области оказалась фейковой

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Сергей Алиев прибыл в расположение (архивное фото)
Сергей Алиев прибыл в расположение (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Новость о том, что во время гуманитарной миссии в ДНР погиб уроженец города Полевского Свердловской области командир боевого братства «За державу обидно» Сергей Алиев оказалась фейковой. Он жив, но получил ранение. Об этом сообщает telegram-канал «Боевое братство русского мира „За державу обидно“».

«Только что пришло сообщение с номера горца! Командир жив! Ранен, но жив!», — сказано в тексте.

Также telegram-канал опубликовал фото Алиева с травмированной рукой и видео, где он говорит: «Слава богу, мы пока еще не двухсотые». Отмечается, что Алиев уже прибыл в расположение.

Новость о смерти командира боевого братства распространилась 5 июля. Сообщалось, что погиб он под Угледаром во время атаки дронов (БПЛА) ВСУ.

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Новость о том, что во время гуманитарной миссии в ДНР погиб уроженец города Полевского Свердловской области командир боевого братства «За державу обидно» Сергей Алиев оказалась фейковой. Он жив, но получил ранение. Об этом сообщает telegram-канал «Боевое братство русского мира „За державу обидно“». «Только что пришло сообщение с номера горца! Командир жив! Ранен, но жив!», — сказано в тексте. Также telegram-канал опубликовал фото Алиева с травмированной рукой и видео, где он говорит: «Слава богу, мы пока еще не двухсотые». Отмечается, что Алиев уже прибыл в расположение. Новость о смерти командира боевого братства распространилась 5 июля. Сообщалось, что погиб он под Угледаром во время атаки дронов (БПЛА) ВСУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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