ВС РФ сбили украинский самолет Як-52 с пулеметной установкой

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За сутки ВС РФ сбили около 30 беспилотников Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российскими средствами ПВО был сбит украинский самолет Як-52 с пулеметной установкой. Об этом сообщило Минобороны. Кроме того, ВС РФ удалось уничтожить шесть оперативно-тактических ракет ATACMS.

«Средствами противовоздушной обороны за сутки сбит украинский самолет Як-52 с пулеметной установкой», — говорится в сообщении военного ведомства в telegram-канале. Также российская армия уничтожила шесть американских ракет ATACMS, две французские управляемые авиабомбы Hammer и 28 беспилотников ВСУ.

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Российскими средствами ПВО был сбит украинский самолет Як-52 с пулеметной установкой. Об этом сообщило Минобороны. Кроме того, ВС РФ удалось уничтожить шесть оперативно-тактических ракет ATACMS. «Средствами противовоздушной обороны за сутки сбит украинский самолет Як-52 с пулеметной установкой», — говорится в сообщении военного ведомства в telegram-канале. Также российская армия уничтожила шесть американских ракет ATACMS, две французские управляемые авиабомбы Hammer и 28 беспилотников ВСУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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