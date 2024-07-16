ВС РФ сбили украинский самолет Як-52 с пулеметной установкой

16 июля 2024 в 15:28 Размер текста - 17 +

За сутки ВС РФ сбили около 30 беспилотников Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российскими средствами ПВО был сбит украинский самолет Як-52 с пулеметной установкой. Об этом сообщило Минобороны. Кроме того, ВС РФ удалось уничтожить шесть оперативно-тактических ракет ATACMS. «Средствами противовоздушной обороны за сутки сбит украинский самолет Як-52 с пулеметной установкой», — говорится в сообщении военного ведомства в telegram-канале. Также российская армия уничтожила шесть американских ракет ATACMS, две французские управляемые авиабомбы Hammer и 28 беспилотников ВСУ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российскими средствами ПВО был сбит украинский самолет Як-52 с пулеметной установкой. Об этом сообщило Минобороны. Кроме того, ВС РФ удалось уничтожить шесть оперативно-тактических ракет ATACMS. «Средствами противовоздушной обороны за сутки сбит украинский самолет Як-52 с пулеметной установкой», — говорится в сообщении военного ведомства в telegram-канале. Также российская армия уничтожила шесть американских ракет ATACMS, две французские управляемые авиабомбы Hammer и 28 беспилотников ВСУ.