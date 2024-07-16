Помощник Трампа предложил неожиданный план по миру на Украине

Помощник Трампа Гренелл предложил создать автономные зоны на Украине

16 июля 2024 в 18:48 Размер текста - 17 +

Украине нужно создать автономные регионы, считает политик Ричард Гренелл Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Помощник экс-президента США Дональда Трампа Ричард Гренелл предложил создать автономные зоны на Украине для достижения мира. Об этом написало агентство Bloomberg. Новость по теме Путин предложил Украине закончить конфликт: новые условия. Видео «Автономные регионы могут означать многое для многих людей, но вам нужно проработать эти детали», — приводит слова Гренелла агентство . Он убежден, что автономия регионов может помочь Украине сохранить территориальную целостность и обеспечить мирное урегулирование конфликта. Политик также выразил мнение, что Киев не должен вступать в НАТО, несмотря на обращения украинского лидера Владимира Зеленского о членстве в альянсе. Ранее, на встрече с руководством МИД РФ, президент России Владимир Путин назвал условия для незамедлительного прекращения огня на Украине. Он предложил Киеву вывести войска со всей территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также заявить о своем внеблоковом статусе. Киев отклонил предложенный Путиным план мирного урегулирования конфликта на Украине, не увидев в нем ничего нового. URA.RU писало о том, как в мире отреагировали на заявление Путина — в материале. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Помощник экс-президента США Дональда Трампа Ричард Гренелл предложил создать автономные зоны на Украине для достижения мира. Об этом написало агентство Bloomberg. «Автономные регионы могут означать многое для многих людей, но вам нужно проработать эти детали», — приводит слова Гренелла агентство. Он убежден, что автономия регионов может помочь Украине сохранить территориальную целостность и обеспечить мирное урегулирование конфликта. Политик также выразил мнение, что Киев не должен вступать в НАТО, несмотря на обращения украинского лидера Владимира Зеленского о членстве в альянсе. Ранее, на встрече с руководством МИД РФ, президент России Владимир Путин назвал условия для незамедлительного прекращения огня на Украине. Он предложил Киеву вывести войска со всей территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также заявить о своем внеблоковом статусе. Киев отклонил предложенный Путиным план мирного урегулирования конфликта на Украине, не увидев в нем ничего нового. URA.RU писало о том, как в мире отреагировали на заявление Путина — в материале.