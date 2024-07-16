Помощник Трампа предложил неожиданный план по миру на Украине

«Автономные регионы могут означать многое для многих людей, но вам нужно проработать эти детали», — приводит слова Гренелла агентство. Он убежден, что автономия регионов может помочь Украине сохранить территориальную целостность и обеспечить мирное урегулирование конфликта. Политик также выразил мнение, что Киев не должен вступать в НАТО, несмотря на обращения украинского лидера Владимира Зеленского о членстве в альянсе.
Ранее, на встрече с руководством МИД РФ, президент России Владимир Путин назвал условия для незамедлительного прекращения огня на Украине. Он предложил Киеву вывести войска со всей территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также заявить о своем внеблоковом статусе. Киев отклонил предложенный Путиным план мирного урегулирования конфликта на Украине, не увидев в нем ничего нового. URA.RU писало о том, как в мире отреагировали на заявление Путина — в материале.
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Помощник экс-президента США Дональда Трампа Ричард Гренелл предложил создать автономные зоны на Украине для достижения мира. Об этом написало агентство Bloomberg. «Автономные регионы могут означать многое для многих людей, но вам нужно проработать эти детали», — приводит слова Гренелла агентство. Он убежден, что автономия регионов может помочь Украине сохранить территориальную целостность и обеспечить мирное урегулирование конфликта. Политик также выразил мнение, что Киев не должен вступать в НАТО, несмотря на обращения украинского лидера Владимира Зеленского о членстве в альянсе. Ранее, на встрече с руководством МИД РФ, президент России Владимир Путин назвал условия для незамедлительного прекращения огня на Украине. Он предложил Киеву вывести войска со всей территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также заявить о своем внеблоковом статусе. Киев отклонил предложенный Путиным план мирного урегулирования конфликта на Украине, не увидев в нем ничего нового. URA.RU писало о том, как в мире отреагировали на заявление Путина — в материале.