Глава СК Бастрыкин заинтересовался массовым отравлением шаурмой в Москве

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Составление рейтинга шаурмы города с Сергеем Морозовым, шеф-поваром кафе «Калачи». Екатеринбург
Из-за отравления шаурмой в Москве возбудили уголовное дело Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин проверит расследование массового отравления людей в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома. Ранее в соцсетях писали о том, что отравление могло случиться из-за употребления шаурмы.

«Глава СК России запросил доклад о расследовании обстоятельств отравления людей на севере Москвы», — говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в telegram-канале. Там добавили, что по данному факту возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Ранее сообщалось, что количество отравившихся постояльцев хостела в Москве возросло до 17, предварительный диагноз — сальмонеллез. Telegram-канал Mash писал о том, что люди отравились шаурмой, которую купили в палатке на Дмитровском шоссе.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин проверит расследование массового отравления людей в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома. Ранее в соцсетях писали о том, что отравление могло случиться из-за употребления шаурмы. «Глава СК России запросил доклад о расследовании обстоятельств отравления людей на севере Москвы», — говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в telegram-канале. Там добавили, что по данному факту возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Ранее сообщалось, что количество отравившихся постояльцев хостела в Москве возросло до 17, предварительный диагноз — сальмонеллез. Telegram-канал Mash писал о том, что люди отравились шаурмой, которую купили в палатке на Дмитровском шоссе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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