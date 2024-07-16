Глава СК Бастрыкин заинтересовался массовым отравлением шаурмой в Москве

16 июля 2024 в 20:41 Размер текста - 17 +

Из-за отравления шаурмой в Москве возбудили уголовное дело Фото: Александр Мамаев © URA.RU Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин проверит расследование массового отравления людей в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома. Ранее в соцсетях писали о том, что отравление могло случиться из-за употребления шаурмы. «Глава СК России запросил доклад о расследовании обстоятельств отравления людей на севере Москвы», — говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в telegram-канале. Там добавили, что по данному факту возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Ранее сообщалось, что количество отравившихся постояльцев хостела в Москве возросло до 17, предварительный диагноз — сальмонеллез. Telegram-канал Mash писал о том, что люди отравились шаурмой, которую купили в палатке на Дмитровском шоссе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин проверит расследование массового отравления людей в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома. Ранее в соцсетях писали о том, что отравление могло случиться из-за употребления шаурмы. «Глава СК России запросил доклад о расследовании обстоятельств отравления людей на севере Москвы», — говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в telegram-канале. Там добавили, что по данному факту возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Ранее сообщалось, что количество отравившихся постояльцев хостела в Москве возросло до 17, предварительный диагноз — сальмонеллез. Telegram-канал Mash писал о том, что люди отравились шаурмой, которую купили в палатке на Дмитровском шоссе.