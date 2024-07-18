В России разработали собственные смываемые втулки для туалетной бумаги

Компания «Архбум тюссью групп» представила на российском рынке первую отечественную смываемую втулку для туалетной бумаги. Предприятие выпускает бумагу под брендом Soffione.
«Группа компаний Архангельского ЦБК усиливает работу над импортозамещением. Дочерняя компания комбината — ООО „Архбум тиссью групп“ (Калужская область) вывела на рынок продукты линейки туалетной бумаги бренда Soffione со смываемой втулкой, технология производства которой была впервые разработана в России», — рассказали ТАСС в пресс-службе предприятия.
Продукция уже доступна для покупателей в российских магазинах. Втулка выполнена из экологически чистых материалов и растворяется в воде за семь секунд, что предотвращает риск засорения канализационных систем.
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