Зеленский влез на заседание кабмина Британии

Украинский лидер Владимир Зеленский принял участие в заседании британского кабмина. Об этом он сам рассказал в своем telegram-канале. Он стал первым за 27 лет иностранным лидером, который поучаствовал в этом мероприятии.
«Я ценю вашу задачу сделать Великобританию и всю Европу более безопасными и защищенными. Я надеюсь, что вы добьетесь успеха. Сказал это, участвуя в заседании правительства Великобритании», — написал Владимир Зеленский в своем telegram-канале.
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