Зеленский влез на заседание кабмина Британии

Зеленский поучаствовал в заседании британского правительства
© Служба новостей «URA.RU»
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Украинский лидер Владимир Зеленский принял участие в заседании британского кабмина. Об этом он сам рассказал в своем telegram-канале. Он стал первым за 27 лет иностранным лидером, который поучаствовал в этом мероприятии.

«Я ценю вашу задачу сделать Великобританию и всю Европу более безопасными и защищенными. Я надеюсь, что вы добьетесь успеха. Сказал это, участвуя в заседании правительства Великобритании», — написал Владимир Зеленский в своем telegram-канале.

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Украинский лидер Владимир Зеленский принял участие в заседании британского кабмина. Об этом он сам рассказал в своем telegram-канале. Он стал первым за 27 лет иностранным лидером, который поучаствовал в этом мероприятии. «Я ценю вашу задачу сделать Великобританию и всю Европу более безопасными и защищенными. Я надеюсь, что вы добьетесь успеха. Сказал это, участвуя в заседании правительства Великобритании», — написал Владимир Зеленский в своем telegram-канале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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