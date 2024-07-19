Зеленский влез на заседание кабмина Британии

Зеленский поучаствовал в заседании британского правительства

19 июля 2024 в 16:38 Размер текста - 17 +

Украинский лидер Владимир Зеленский принял участие в заседании британского кабмина. Об этом он сам рассказал в своем telegram-канале. Он стал первым за 27 лет иностранным лидером, который поучаствовал в этом мероприятии. «Я ценю вашу задачу сделать Великобританию и всю Европу более безопасными и защищенными. Я надеюсь, что вы добьетесь успеха. Сказал это, участвуя в заседании правительства Великобритании», — написал Владимир Зеленский в своем telegram-канале. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинский лидер Владимир Зеленский принял участие в заседании британского кабмина. Об этом он сам рассказал в своем telegram-канале. Он стал первым за 27 лет иностранным лидером, который поучаствовал в этом мероприятии. «Я ценю вашу задачу сделать Великобританию и всю Европу более безопасными и защищенными. Я надеюсь, что вы добьетесь успеха. Сказал это, участвуя в заседании правительства Великобритании», — написал Владимир Зеленский в своем telegram-канале.