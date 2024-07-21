Происшествия В Санкт-Петербурге девушка отправила в нокаут пристававшего поклонника. Видео 21 июля 2024 в 13:20 Размер текста - 17 + Финалистка чемпиона мира по КЭМПО ММА отправила в нокаут навязчивого кавалера Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Санкт-Петербурге возле одного из баров девушка отправила в нокаут назойливого поклонника. Об этом сообщает telegram-канал «Mash на Мойке». «Леди на каблуках в белом платьице отправила в нокаут слишком навязчивого кавалера возле бара на Литейном. Ушла красиво, но видео завирусилось и настигло девушку неожиданной известностью», — пишут в telegram-канале. Девушка оказалась 21-летней финалисткой чемпионата мира по КЭМПО ММА Алиса. Инцидент произошел еще в июне. Спортсменка один раз погуляла с парнем, однако он стал слишком назойливым. В тот день Алиса праздновала день рождения, а поклонник ворвался на празднование и начал хватать девушку за руки. Тогда она и решила отправить в нокаут непонимающего слов кавалера. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Санкт-Петербурге возле одного из баров девушка отправила в нокаут назойливого поклонника. Об этом сообщает telegram-канал «Mash на Мойке». «Леди на каблуках в белом платьице отправила в нокаут слишком навязчивого кавалера возле бара на Литейном. Ушла красиво, но видео завирусилось и настигло девушку неожиданной известностью», — пишут в telegram-канале. Девушка оказалась 21-летней финалисткой чемпионата мира по КЭМПО ММА Алиса. Инцидент произошел еще в июне. Спортсменка один раз погуляла с парнем, однако он стал слишком назойливым. В тот день Алиса праздновала день рождения, а поклонник ворвался на празднование и начал хватать девушку за руки. Тогда она и решила отправить в нокаут непонимающего слов кавалера. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям