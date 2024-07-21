В Санкт-Петербурге возле одного из баров девушка отправила в нокаут назойливого поклонника. Об этом сообщает telegram-канал «Mash на Мойке».
«Леди на каблуках в белом платьице отправила в нокаут слишком навязчивого кавалера возле бара на Литейном. Ушла красиво, но видео завирусилось и настигло девушку неожиданной известностью», — пишут в telegram-канале.
Девушка оказалась 21-летней финалисткой чемпионата мира по КЭМПО ММА Алиса. Инцидент произошел еще в июне. Спортсменка один раз погуляла с парнем, однако он стал слишком назойливым. В тот день Алиса праздновала день рождения, а поклонник ворвался на празднование и начал хватать девушку за руки. Тогда она и решила отправить в нокаут непонимающего слов кавалера.
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