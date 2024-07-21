В Санкт-Петербурге девушка отправила в нокаут пристававшего поклонника. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Пермь, сквер, собака, аллея, девушка, закат, мост, скамейка, вода, трава, лавка, парк, лето, девушки, досуг, отдых, вечер, набережная
Финалистка чемпиона мира по КЭМПО ММА отправила в нокаут навязчивого кавалера Фото:

В Санкт-Петербурге возле одного из баров девушка отправила в нокаут назойливого поклонника. Об этом сообщает telegram-канал «Mash на Мойке».

«Леди на каблуках в белом платьице отправила в нокаут слишком навязчивого кавалера возле бара на Литейном. Ушла красиво, но видео завирусилось и настигло девушку неожиданной известностью», — пишут в telegram-канале.

Девушка оказалась 21-летней финалисткой чемпионата мира по КЭМПО ММА Алиса. Инцидент произошел еще в июне. Спортсменка один раз погуляла с парнем, однако он стал слишком назойливым. В тот день Алиса праздновала день рождения, а поклонник ворвался на празднование и начал хватать девушку за руки. Тогда она и решила отправить в нокаут непонимающего слов кавалера.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Санкт-Петербурге возле одного из баров девушка отправила в нокаут назойливого поклонника. Об этом сообщает telegram-канал «Mash на Мойке». «Леди на каблуках в белом платьице отправила в нокаут слишком навязчивого кавалера возле бара на Литейном. Ушла красиво, но видео завирусилось и настигло девушку неожиданной известностью», — пишут в telegram-канале. Девушка оказалась 21-летней финалисткой чемпионата мира по КЭМПО ММА Алиса. Инцидент произошел еще в июне. Спортсменка один раз погуляла с парнем, однако он стал слишком назойливым. В тот день Алиса праздновала день рождения, а поклонник ворвался на празднование и начал хватать девушку за руки. Тогда она и решила отправить в нокаут непонимающего слов кавалера.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...