В Беларуси сообщили, что ЕС не слышит призывы касательно очередей на КПП

21 июля 2024 в 23:06 Размер текста - 17 +

На границе Беларуси и Польши — очереди из транспорта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Страны ЕС пока не слышат призывы Беларуси вернуться к нормальной работе пограничных пунктов пропуска для снятия проблемы очередей транспорта. Об этом сообщил Глава госпогранкомитета Беларуси Константин Молостов. «Мы всегда предлагаем вернуться к нормальной работе даже в тех условиях, когда закрыты пункты пропуска. К сожалению, пока нас не слышат», — поделился Молостов в интервью телеканалу ОНТ. По его словам, он недавно побывал на пункте пропуска «Варшавский мост» на границе с Польшей, видел обстановку и неудобства, которые терпят граждане. Белорусская сторона ритмично работает и выполняет свои обязанности. Основной вопрос очередей зависит от закрытия пунктов пропуска, а также от неритмичной работы пограничников и таможенных служб сопредельной стороны. Ранее Латвия, Латвия и Польша закрыли большинство КПП. Сейчас на беларусско-польской границе работает только два КПП для грузового и легкого авто. Беларусские пограничники сообщали, что на границе с соседними странами Евросоюза фиксируются очереди из автомобилей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Страны ЕС пока не слышат призывы Беларуси вернуться к нормальной работе пограничных пунктов пропуска для снятия проблемы очередей транспорта. Об этом сообщил Глава госпогранкомитета Беларуси Константин Молостов. «Мы всегда предлагаем вернуться к нормальной работе даже в тех условиях, когда закрыты пункты пропуска. К сожалению, пока нас не слышат», — поделился Молостов в интервью телеканалу ОНТ. По его словам, он недавно побывал на пункте пропуска «Варшавский мост» на границе с Польшей, видел обстановку и неудобства, которые терпят граждане. Белорусская сторона ритмично работает и выполняет свои обязанности. Основной вопрос очередей зависит от закрытия пунктов пропуска, а также от неритмичной работы пограничников и таможенных служб сопредельной стороны. Ранее Латвия, Латвия и Польша закрыли большинство КПП. Сейчас на беларусско-польской границе работает только два КПП для грузового и легкого авто. Беларусские пограничники сообщали, что на границе с соседними странами Евросоюза фиксируются очереди из автомобилей.