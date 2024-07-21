В Беларуси сообщили, что ЕС не слышит призывы касательно очередей на КПП

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Российско-казахстанская граница. Курган, пропускной пункт, кпп, граница, пограничная зона, пограничники, досмотр автомобиля, граница казахстана
На границе Беларуси и Польши — очереди из транспорта Фото:

Страны ЕС пока не слышат призывы Беларуси вернуться к нормальной работе пограничных пунктов пропуска для снятия проблемы очередей транспорта. Об этом сообщил Глава госпогранкомитета Беларуси Константин Молостов.

«Мы всегда предлагаем вернуться к нормальной работе даже в тех условиях, когда закрыты пункты пропуска. К сожалению, пока нас не слышат», — поделился Молостов в интервью телеканалу ОНТ.

По его словам, он недавно побывал на пункте пропуска «Варшавский мост» на границе с Польшей, видел обстановку и неудобства, которые терпят граждане. Белорусская сторона ритмично работает и выполняет свои обязанности. Основной вопрос очередей зависит от закрытия пунктов пропуска, а также от неритмичной работы пограничников и таможенных служб сопредельной стороны.

Ранее Латвия, Латвия и Польша закрыли большинство КПП. Сейчас на беларусско-польской границе работает только два КПП для грузового и легкого авто. Беларусские пограничники сообщали, что на границе с соседними странами Евросоюза фиксируются очереди из автомобилей.

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Страны ЕС пока не слышат призывы Беларуси вернуться к нормальной работе пограничных пунктов пропуска для снятия проблемы очередей транспорта. Об этом сообщил Глава госпогранкомитета Беларуси Константин Молостов. «Мы всегда предлагаем вернуться к нормальной работе даже в тех условиях, когда закрыты пункты пропуска. К сожалению, пока нас не слышат», — поделился Молостов в интервью телеканалу ОНТ. По его словам, он недавно побывал на пункте пропуска «Варшавский мост» на границе с Польшей, видел обстановку и неудобства, которые терпят граждане. Белорусская сторона ритмично работает и выполняет свои обязанности. Основной вопрос очередей зависит от закрытия пунктов пропуска, а также от неритмичной работы пограничников и таможенных служб сопредельной стороны. Ранее Латвия, Латвия и Польша закрыли большинство КПП. Сейчас на беларусско-польской границе работает только два КПП для грузового и легкого авто. Беларусские пограничники сообщали, что на границе с соседними странами Евросоюза фиксируются очереди из автомобилей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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