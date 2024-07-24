ЛДПР хочет создать реестр хоррор-квестов после ЧП в Махачкале

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Слуцкий предложил на хоррор-квестах следить за техникой безопасности и информацией, которая потенциально может навредить психике ребенка
Слуцкий предложил на хоррор-квестах следить за техникой безопасности и информацией, которая потенциально может навредить психике ребенка Фото:

В России может быть создан реестр хоррор-квестов для проверки этих организаций со стороны надзорных органов, сообщил председатель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий. Подобное предложено создать после ЧП в Махачкале, где девушки умерли на хоррор-квесте в «Доме ужасов». Одна из них сгорела заживо, а двух других не смогли спасти врачи в реанимации. 

«Необходимо ввести специальный реестр с подобными заведениями для того, чтобы надзорные органы на уровне субъекта могли регулярно проверять такие организации на предмет соблюдения правил и требований безопасности», — написал Слуцкий в своем telegram-канале. Он добавил, что в квестах также следует проверять ту информацию, которая может навредить психическому здоровью ребенка. Соответствующие предложения будут разработаны в скором времени депутатами ЛДПР. 

Также и депутат Госдумы Андрей Свинцов в целях обеспечения безопасности предложил проверять хоррор-квесты сотрудниками МЧС и Роспотребнадзора. По его словам, на таких квестах нельзя заковывать людей в наручники и завязывать им глаза, за этим и будут следить организации, передает RT.

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В России может быть создан реестр хоррор-квестов для проверки этих организаций со стороны надзорных органов, сообщил председатель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий. Подобное предложено создать после ЧП в Махачкале, где девушки умерли на хоррор-квесте в «Доме ужасов». Одна из них сгорела заживо, а двух других не смогли спасти врачи в реанимации.  «Необходимо ввести специальный реестр с подобными заведениями для того, чтобы надзорные органы на уровне субъекта могли регулярно проверять такие организации на предмет соблюдения правил и требований безопасности», — написал Слуцкий в своем telegram-канале. Он добавил, что в квестах также следует проверять ту информацию, которая может навредить психическому здоровью ребенка. Соответствующие предложения будут разработаны в скором времени депутатами ЛДПР.  Также и депутат Госдумы Андрей Свинцов в целях обеспечения безопасности предложил проверять хоррор-квесты сотрудниками МЧС и Роспотребнадзора. По его словам, на таких квестах нельзя заковывать людей в наручники и завязывать им глаза, за этим и будут следить организации, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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