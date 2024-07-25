Обвиняемому в подрыве путей под Рязанью предъявили новое обвинение

26 июля 2024 в 02:10 Размер текста - 17 +

Сидик совершил подрыв грузового состава, минуя поезда с российскими военнослужащими Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Обвиняемому в подрыве железной дороги под Рязанью Руслану Сидику предъявлено обвинение в прохождении обучения террористической деятельности. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах. «Сидики предъявлено новое обвинение по статье 205.3 УК РФ. По новому обвинению его формально допросили, основные показания будет давать позже», — приводит слова источника РИА Новости. Ранее Сидику уже вменялись обвинения в совершении теракта, покушении на теракт и подготовке к следующему, а также в незаконном изготовлении взрывных устройств. Сейчас к его делу добавлен пункт о прохождении специального обучения для осуществления террористической деятельности. Уточнялось, что украинские спецслужбы обещали ему 15 тысяч долларов за выполнение преступления. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Обвиняемому в подрыве железной дороги под Рязанью Руслану Сидику предъявлено обвинение в прохождении обучения террористической деятельности. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах. «Сидики предъявлено новое обвинение по статье 205.3 УК РФ. По новому обвинению его формально допросили, основные показания будет давать позже», — приводит слова источника РИА Новости. Ранее Сидику уже вменялись обвинения в совершении теракта, покушении на теракт и подготовке к следующему, а также в незаконном изготовлении взрывных устройств. Сейчас к его делу добавлен пункт о прохождении специального обучения для осуществления террористической деятельности. Уточнялось, что украинские спецслужбы обещали ему 15 тысяч долларов за выполнение преступления.