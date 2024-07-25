25 июля 2024

Обвиняемому в подрыве путей под Рязанью предъявили новое обвинение

© Служба новостей «URA.RU»
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Чеховский мост. Курган , жд, железная дорога
Сидик совершил подрыв грузового состава, минуя поезда с российскими военнослужащими Фото:

Обвиняемому в подрыве железной дороги под Рязанью Руслану Сидику предъявлено обвинение в прохождении обучения террористической деятельности. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

«Сидики предъявлено новое обвинение по статье 205.3 УК РФ. По новому обвинению его формально допросили, основные показания будет давать позже», — приводит слова источника РИА Новости. Ранее Сидику уже вменялись обвинения в совершении теракта, покушении на теракт и подготовке к следующему, а также в незаконном изготовлении взрывных устройств. Сейчас к его делу добавлен пункт о прохождении специального обучения для осуществления террористической деятельности. Уточнялось, что украинские спецслужбы обещали ему 15 тысяч долларов за выполнение преступления.

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Обвиняемому в подрыве железной дороги под Рязанью Руслану Сидику предъявлено обвинение в прохождении обучения террористической деятельности. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах. «Сидики предъявлено новое обвинение по статье 205.3 УК РФ. По новому обвинению его формально допросили, основные показания будет давать позже», — приводит слова источника РИА Новости. Ранее Сидику уже вменялись обвинения в совершении теракта, покушении на теракт и подготовке к следующему, а также в незаконном изготовлении взрывных устройств. Сейчас к его делу добавлен пункт о прохождении специального обучения для осуществления террористической деятельности. Уточнялось, что украинские спецслужбы обещали ему 15 тысяч долларов за выполнение преступления.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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