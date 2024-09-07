В министерстве обороны США есть люди, которые хотели бы ухода лидера Украины Владимира Зеленского из-за его «безумного» решения вторгнуться в Курскую область. Об этом заявил американский журналист Джексон Хинкл.
«Очевидно, если есть правительство, которое делает такие безумные вещи, и у этого могут быть плохие последствия в дальнейшем, в министерстве обороны США, я уверен, есть много людей, которые недовольны курсом Украины, и очень рады были бы увидеть его [Зеленского] уход», — сообщил Джексон Хинкл в беседе с РИА Новости на ВЭФ-2024. Журналист подчеркнул, что у США есть причины сместить нынешнего лидера Украины, и, к тому же, у Штатов уже есть такой опыт.
Хинкл отметил, что одной из причин сместить Зеленского являются возможные ответы России на нарушение красных линий Москвы Киевом. Журналист добавил, что после удара ВКС РФ по учебному центру в Полтаве 3 сентября, где под руководством иностранных инструкторов проходило обучение украинских операторов БПЛА, оказались ранены или убиты около 500 западных специалистов.
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