Россия не поедет на Олимпиаду по киберспорту без триколора

Российские кибератлеты готовы участвовать в первых Олимпийских киберспортивных играх только под национальным флагом и не будут выступать в нейтральном статусе. Об этом сообщили в Федерации компьютерного спорта России.
«Если нашу страну пригласят — мы с большим энтузиазмом поедем. Но выступить под нейтральным флагом мы не согласимся», — приводят «Известия» сообщение пресс-службы организации.
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах ранее объявил о создании киберспортивных Олимпийских игр. Дисциплинами игр могут стать Dota, Counter-Strike и League of Legends. Первые игры пройдут в 2025 году в Саудовской Аравии. Конкретные даты и список дисциплин будут объявлены дополнительно, пишет «Национальная служба новостей».
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