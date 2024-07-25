25 июля 2024

Россия не поедет на Олимпиаду по киберспорту без триколора

© Служба новостей «URA.RU»
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Игроки заявили, что не будут ставить свои интересы выше интересов государства
Игроки заявили, что не будут ставить свои интересы выше интересов государства Фото:

Российские кибератлеты готовы участвовать в первых Олимпийских киберспортивных играх только под национальным флагом и не будут выступать в нейтральном статусе. Об этом сообщили в Федерации компьютерного спорта России.

«Если нашу страну пригласят — мы с большим энтузиазмом поедем. Но выступить под нейтральным флагом мы не согласимся», — приводят «Известия» сообщение пресс-службы организации.

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах ранее объявил о создании киберспортивных Олимпийских игр. Дисциплинами игр могут стать Dota, Counter-Strike и League of Legends. Первые игры пройдут в 2025 году в Саудовской Аравии. Конкретные даты и список дисциплин будут объявлены дополнительно, пишет «Национальная служба новостей». 

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Российские кибератлеты готовы участвовать в первых Олимпийских киберспортивных играх только под национальным флагом и не будут выступать в нейтральном статусе. Об этом сообщили в Федерации компьютерного спорта России. «Если нашу страну пригласят — мы с большим энтузиазмом поедем. Но выступить под нейтральным флагом мы не согласимся», — приводят «Известия» сообщение пресс-службы организации. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах ранее объявил о создании киберспортивных Олимпийских игр. Дисциплинами игр могут стать Dota, Counter-Strike и League of Legends. Первые игры пройдут в 2025 году в Саудовской Аравии. Конкретные даты и список дисциплин будут объявлены дополнительно, пишет «Национальная служба новостей». 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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