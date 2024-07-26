Песков назвал европейским смутьяном Орбана, ездившего в Москву

Песков: Европа глумится над Орбаном, ездившего в Москву
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Виктор Орбан ездил в Россию 5 июля (архивное фото)
Виктор Орбан ездил в Россию 5 июля (архивное фото) Фото:

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал визит венгерского премьера Виктора Орбана в Москву, назвав его «европейским смутьяном». Представитель Кремля обратил внимание, что глава Венгрии говорил о поддержке России, а пытался понять ее позицию по Украине. Однако теперь ЕС глумится над ним.

«Появился Орбан, такой „европейский смутьян“, такой enfant terrible европейский. Он же не сказал: „Я поддерживаю Россию“. Он говорил неоднократно, что он не поддерживает Россию», — сказал Песков на «Мастерской новых медиа».

Он напомнил, что Орбан сам призывал понять позицию сторон конфликта, прежде чем говорить об урегулировании. При этом венгерский лидер ездил не только в Россию: он также побывал на Украине и в Китае.

Орбан приезжал в Москву 5 июля. Он встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Вскоре Европарламент публично осудил визитт политика. Якобы это является грубым нарушением договоров ЕС и общей внешней политики.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал визит венгерского премьера Виктора Орбана в Москву, назвав его «европейским смутьяном». Представитель Кремля обратил внимание, что глава Венгрии говорил о поддержке России, а пытался понять ее позицию по Украине. Однако теперь ЕС глумится над ним. «Появился Орбан, такой „европейский смутьян“, такой enfant terrible европейский. Он же не сказал: „Я поддерживаю Россию“. Он говорил неоднократно, что он не поддерживает Россию», — сказал Песков на «Мастерской новых медиа». Он напомнил, что Орбан сам призывал понять позицию сторон конфликта, прежде чем говорить об урегулировании. При этом венгерский лидер ездил не только в Россию: он также побывал на Украине и в Китае. Орбан приезжал в Москву 5 июля. Он встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Вскоре Европарламент публично осудил визитт политика. Якобы это является грубым нарушением договоров ЕС и общей внешней политики.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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