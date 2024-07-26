Песков назвал европейским смутьяном Орбана, ездившего в Москву

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал визит венгерского премьера Виктора Орбана в Москву, назвав его «европейским смутьяном». Представитель Кремля обратил внимание, что глава Венгрии говорил о поддержке России, а пытался понять ее позицию по Украине. Однако теперь ЕС глумится над ним.
«Появился Орбан, такой „европейский смутьян“, такой enfant terrible европейский. Он же не сказал: „Я поддерживаю Россию“. Он говорил неоднократно, что он не поддерживает Россию», — сказал Песков на «Мастерской новых медиа».
Он напомнил, что Орбан сам призывал понять позицию сторон конфликта, прежде чем говорить об урегулировании. При этом венгерский лидер ездил не только в Россию: он также побывал на Украине и в Китае.
Орбан приезжал в Москву 5 июля. Он встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Вскоре Европарламент публично осудил визитт политика. Якобы это является грубым нарушением договоров ЕС и общей внешней политики.
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