Европарламент публично осудил визит Орбана в Россию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виктор Орбан прилетел в Москву в начале июля
Виктор Орбан прилетел в Москву в начале июля Фото:

Европа осуждает визит венгерского премьера Виктора Орбана в Россию ради решения украинского вопроса. Об этом сообщили в Европарламенте. 

«Парламент осуждает недавний визит Орбана в Российскую Федерацию, которая не представляет ЕС и является грубым нарушением договоров ЕС и общей внешней политики. Поэтому Венгрия столкнется с серьезными последствиями», — сказано в заявление Европарламента, которое опубликовано на сайте.

Также в Европарламенте заявили, что попадание ракеты в больницу в Киеве произошло после визита Орбана в Москву. Поэтому «мирные усилия венгерского политика неуместны», считают в Европе.

Орбан прилетел в Москву после визита в Киев. Он стал первым европейским лидером, который посетил Россию после начала спецоперации. Политик признал, что позиции Украины и России по решению военного конфликта далеки и требуют значительных усилий для сближения. Главное с переговоров Орбана и главы РФ Владимира Путина — в материале URA.RU

Депутаты Европарламента после визита Орбана в Москву захотели лишить Венгрия права голоса в Совете ЕС. Сейчас Будапешт председательствует в нем, передает Life

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Европа осуждает визит венгерского премьера Виктора Орбана в Россию ради решения украинского вопроса. Об этом сообщили в Европарламенте.  «Парламент осуждает недавний визит Орбана в Российскую Федерацию, которая не представляет ЕС и является грубым нарушением договоров ЕС и общей внешней политики. Поэтому Венгрия столкнется с серьезными последствиями», — сказано в заявление Европарламента, которое опубликовано на сайте. Также в Европарламенте заявили, что попадание ракеты в больницу в Киеве произошло после визита Орбана в Москву. Поэтому «мирные усилия венгерского политика неуместны», считают в Европе. Орбан прилетел в Москву после визита в Киев. Он стал первым европейским лидером, который посетил Россию после начала спецоперации. Политик признал, что позиции Украины и России по решению военного конфликта далеки и требуют значительных усилий для сближения. Главное с переговоров Орбана и главы РФ Владимира Путина — в материале URA.RU.  Депутаты Европарламента после визита Орбана в Москву захотели лишить Венгрия права голоса в Совете ЕС. Сейчас Будапешт председательствует в нем, передает Life. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...