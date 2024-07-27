Turkiye: Асад и Эрдоган встретятся впервые за 10 лет

27 июля 2024 в 15:55 Размер текста - 17 +

Эрдоган (на фото) и Асад проведут встречу на КПП Касаб\Яйладагы Фото: Официальный сайт Президента России Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава Сирии Башар Асад встретятся впервые за десять лет. Встреча может состояться в августе 2024 года на контрольно-пропускном пункте (КПП) Касаб\Яйладагы. Об этом сообщила газета Turkiye. «Встреча может состояться в любой момент… Первым вариантом для встречи Эрдогана с Асадом был Ирак, но сейчас Анкара предпочитает провести встречу на КПП Касаб\Яйладагы на границе Турции с Сирией», — пишет газета . Отмечается, что процесс решения вопросов по встрече движется оперативно. Так, совместная фотография Эрдогана и Асада может появиться в августе текущего года. Также источник газеты добавил, что управления разведки Сирии и Турции уже провели как минимум три встречи. Это было сделано в рамках программы отношений между двумя странами. Ранее президент России Владимир Путин провел встречу с Башаром Асадом. В ходе нее российский лидер подчеркнул, что рад видеть сирийского коллегу, он также поинтересовался мнением Асада по ситуации в Сирии, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава Сирии Башар Асад встретятся впервые за десять лет. Встреча может состояться в августе 2024 года на контрольно-пропускном пункте (КПП) Касаб\Яйладагы. Об этом сообщила газета Turkiye. «Встреча может состояться в любой момент… Первым вариантом для встречи Эрдогана с Асадом был Ирак, но сейчас Анкара предпочитает провести встречу на КПП Касаб\Яйладагы на границе Турции с Сирией», — пишет газета. Отмечается, что процесс решения вопросов по встрече движется оперативно. Так, совместная фотография Эрдогана и Асада может появиться в августе текущего года. Также источник газеты добавил, что управления разведки Сирии и Турции уже провели как минимум три встречи. Это было сделано в рамках программы отношений между двумя странами. Ранее президент России Владимир Путин провел встречу с Башаром Асадом. В ходе нее российский лидер подчеркнул, что рад видеть сирийского коллегу, он также поинтересовался мнением Асада по ситуации в Сирии, передает «Национальная служба новостей».