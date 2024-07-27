Turkiye: Асад и Эрдоган встретятся впервые за 10 лет

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Клипарт kremlin.ru. Екатеринбург, реджеп эрдоган
Эрдоган (на фото) и Асад проведут встречу на КПП Касаб\Яйладагы Фото:

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава Сирии Башар Асад встретятся впервые за десять лет. Встреча может состояться в августе 2024 года на контрольно-пропускном пункте (КПП) Касаб\Яйладагы. Об этом сообщила газета Turkiye.

«Встреча может состояться в любой момент… Первым вариантом для встречи Эрдогана с Асадом был Ирак, но сейчас Анкара предпочитает провести встречу на КПП Касаб\Яйладагы на границе Турции с Сирией», — пишет газета. Отмечается, что процесс решения вопросов по встрече движется оперативно. Так, совместная фотография Эрдогана и Асада может появиться в августе текущего года.

Также источник газеты добавил, что управления разведки Сирии и Турции уже провели как минимум три встречи. Это было сделано в рамках программы отношений между двумя странами.

Ранее президент России Владимир Путин провел встречу с Башаром Асадом. В ходе нее российский лидер подчеркнул, что рад видеть сирийского коллегу, он также поинтересовался мнением Асада по ситуации в Сирии, передает «Национальная служба новостей».

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава Сирии Башар Асад встретятся впервые за десять лет. Встреча может состояться в августе 2024 года на контрольно-пропускном пункте (КПП) Касаб\Яйладагы. Об этом сообщила газета Turkiye. «Встреча может состояться в любой момент… Первым вариантом для встречи Эрдогана с Асадом был Ирак, но сейчас Анкара предпочитает провести встречу на КПП Касаб\Яйладагы на границе Турции с Сирией», — пишет газета. Отмечается, что процесс решения вопросов по встрече движется оперативно. Так, совместная фотография Эрдогана и Асада может появиться в августе текущего года. Также источник газеты добавил, что управления разведки Сирии и Турции уже провели как минимум три встречи. Это было сделано в рамках программы отношений между двумя странами. Ранее президент России Владимир Путин провел встречу с Башаром Асадом. В ходе нее российский лидер подчеркнул, что рад видеть сирийского коллегу, он также поинтересовался мнением Асада по ситуации в Сирии, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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