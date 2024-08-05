В России подскочило производство пива

06 августа 2024 в 07:30 Размер текста - 17 +

В РФ производство пива с 2013 года выросло до максимума, сообщает Росстат Фото: Игорь Пантин © URA.RU С 2013 года в России производство алкогольных напитков, в частности, пива, достигло максимума. Так, в период января-июня его выпуск вырос на 7,3%. Об этом говорится в докладе Росстата «Социально-экономическое положение России». «Производство пива в России выросло до максимума с 2013 года», — говорится в данных Росстата. С января по июнь выпуск этого алкогольного напитка вырос на 7,3%, составив 451,4 тысячи декалитров. Ранее Дмитрий Леонов, заместитель председателя правления ассоциации «Руспродсоюз», сообщил о тенденции к снижению стоимости куриных яиц в РФ с начала 2024 года как в оптовой, так и в розничной торговле. Средние розничные цены на десяток яиц в России составляют 115-116 рублей, что ниже уровня начала 2024 года, когда цена была 133,2 рубля. В оптовой торговле цены также снизились с 97 рублей за десяток в начале года до текущих 90 рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С 2013 года в России производство алкогольных напитков, в частности, пива, достигло максимума. Так, в период января-июня его выпуск вырос на 7,3%. Об этом говорится в докладе Росстата «Социально-экономическое положение России». «Производство пива в России выросло до максимума с 2013 года», — говорится в данных Росстата. С января по июнь выпуск этого алкогольного напитка вырос на 7,3%, составив 451,4 тысячи декалитров. Ранее Дмитрий Леонов, заместитель председателя правления ассоциации «Руспродсоюз», сообщил о тенденции к снижению стоимости куриных яиц в РФ с начала 2024 года как в оптовой, так и в розничной торговле. Средние розничные цены на десяток яиц в России составляют 115-116 рублей, что ниже уровня начала 2024 года, когда цена была 133,2 рубля. В оптовой торговле цены также снизились с 97 рублей за десяток в начале года до текущих 90 рублей.