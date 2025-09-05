Путин раскрыл, когда компании из Европы вернуться в Россию

Многие европейские компании, покинувшие российский рынок, намерены вернуться после снятия политических ограничений. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Восточного экономического форума.
«Многие европейские компании ушли, это да, с убытками для себя. <...> Многие ждут, и дождутся пока всякие ограничения политического характера отпадут и в любую секунду хотели бы вернуться», — заявил Путин. Его слова передает корреспондент URA.RU.
После 2022 года из РФ ушли или приостановили деятельность более тысячи компаний из недружественных стран. Однако часть брендов продолжает работать через местных партнеров или по франшизе.
В текущем году ключевой темой мероприятия стало сотрудничество на Дальнем Востоке как основа для обеспечения мира и процветания. С 3 по 6 сентября проходит юбилейный, десятый Восточный экономический форум. В нем принимают участие делегации федеральных и региональных органов власти, а также представители деловых кругов государств Азиатско-Тихоокеанского региона.
URA.RU ведет прямую трансляцию с пленарного заседания ВЭФ–2025. Посмотреть выступление президента можно в «ВКонтакте».
