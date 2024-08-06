06 августа 2024

Пермский пожарный и его сын спасли 15 человек из горящей психбольницы

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Пожарный эвакуировал 15 человек (архивное фото) Фото:

Пермский пожарный Юрий Потапчук со своим 14-летним сыном спасли 15 человек из горящего психоневрологического интерната. Пожар произошел из-за аварийного режима работы светильника, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«До прибытия пожарных сотрудник МЧС Юрий Потапчук во внеслужебное время спас 15 человек. О возгорании ему сообщила его супруга — сотрудница учреждения. Через несколько минут Юрий вместе с 14-летним сыном эвакуировали постояльцев интерната», — сообщили в telegram-канале ведомства.

Пожар в психоневрологическом интернате произошел из-за аварийного режима работы светильника. Самостоятельно эвакуировался 261 человек, еще одну женщину спасли прибывшие пожарные. Возгорание потушили 26 огнеборцев и девять единиц техники.

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Пермский пожарный Юрий Потапчук со своим 14-летним сыном спасли 15 человек из горящего психоневрологического интерната. Пожар произошел из-за аварийного режима работы светильника, сообщили в пресс-службе МЧС России. «До прибытия пожарных сотрудник МЧС Юрий Потапчук во внеслужебное время спас 15 человек. О возгорании ему сообщила его супруга — сотрудница учреждения. Через несколько минут Юрий вместе с 14-летним сыном эвакуировали постояльцев интерната», — сообщили в telegram-канале ведомства. Пожар в психоневрологическом интернате произошел из-за аварийного режима работы светильника. Самостоятельно эвакуировался 261 человек, еще одну женщину спасли прибывшие пожарные. Возгорание потушили 26 огнеборцев и девять единиц техники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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