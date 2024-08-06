Пермский пожарный и его сын спасли 15 человек из горящей психбольницы

07 августа 2024 в 00:30 Размер текста - 17 +

Пожарный эвакуировал 15 человек (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пермский пожарный Юрий Потапчук со своим 14-летним сыном спасли 15 человек из горящего психоневрологического интерната. Пожар произошел из-за аварийного режима работы светильника, сообщили в пресс-службе МЧС России. «До прибытия пожарных сотрудник МЧС Юрий Потапчук во внеслужебное время спас 15 человек. О возгорании ему сообщила его супруга — сотрудница учреждения. Через несколько минут Юрий вместе с 14-летним сыном эвакуировали постояльцев интерната», — сообщили в telegram-канале ведомства. Пожар в психоневрологическом интернате произошел из-за аварийного режима работы светильника. Самостоятельно эвакуировался 261 человек, еще одну женщину спасли прибывшие пожарные. Возгорание потушили 26 огнеборцев и девять единиц техники. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пермский пожарный Юрий Потапчук со своим 14-летним сыном спасли 15 человек из горящего психоневрологического интерната. Пожар произошел из-за аварийного режима работы светильника, сообщили в пресс-службе МЧС России. «До прибытия пожарных сотрудник МЧС Юрий Потапчук во внеслужебное время спас 15 человек. О возгорании ему сообщила его супруга — сотрудница учреждения. Через несколько минут Юрий вместе с 14-летним сыном эвакуировали постояльцев интерната», — сообщили в telegram-канале ведомства. Пожар в психоневрологическом интернате произошел из-за аварийного режима работы светильника. Самостоятельно эвакуировался 261 человек, еще одну женщину спасли прибывшие пожарные. Возгорание потушили 26 огнеборцев и девять единиц техники.