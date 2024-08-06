Следователи назвали официальную версию обрушения дома в Нижем Тагиле

Нижнетагильский дом на Сибирской, 81 обрушился из-за воспламенения газовоздушной смеси, которая скопилась в здании. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.
«По данным следствия, в результате ненадлежащего технического обслуживания оборудования в жилом доме скопилась газовоздушная смесь. Она воспламенилась, в результате обрушилась часть многоквартирного дома», — следует из сообщения.
Взрыв бытового газа, который привел к обрушению дома, случился в Нижнем Тагиле 1 августа. Погибли 10 человек, из которых пятеро — дети. После задержания трех специалистов в «Газэксе» уверили, что оказывают максимальную помощь в расследовании ЧП. Подробности о трагедии, — в отдельном сюжете URA.RU.
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