ВСУ ударили по Горловке, ранены 14 человек

10 августа 2024 в 21:35 Размер текста - 17 +

Армия Киева ударила по Горловке в ДНР, заявил Иван Приходько Фото: U.S. Army / Capt. Russell M. Gordon новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинская армия ударила по Горловке в ДНР. В результате этого пострадали 14 человек, сообщает мэр города Иван Приходько. «Горловка. Мирный жилой массив. Прицельный удар ВФУ. 14 раненых», — заявил Приходько. Его слова опубликованы в telegram-канале «Приходько РИК». Ранее армия Киева уже обстреливала Горловку. Тогда пострадали две женщины в Дзержинском районе. Также удары пришлись и по Никитинскому району, где после этого был разрушен дом, пишет 360.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинская армия ударила по Горловке в ДНР. В результате этого пострадали 14 человек, сообщает мэр города Иван Приходько. «Горловка. Мирный жилой массив. Прицельный удар ВФУ. 14 раненых», — заявил Приходько. Его слова опубликованы в telegram-канале «Приходько РИК». Ранее армия Киева уже обстреливала Горловку. Тогда пострадали две женщины в Дзержинском районе. Также удары пришлись и по Никитинскому району, где после этого был разрушен дом, пишет 360.ru.