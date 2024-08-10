ВСУ ударили по Горловке, ранены 14 человек

Армия Киева ударила по Горловке в ДНР, заявил Иван Приходько
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украинская армия ударила по Горловке в ДНР. В результате этого пострадали 14 человек, сообщает мэр города Иван Приходько.
«Горловка. Мирный жилой массив. Прицельный удар ВФУ. 14 раненых», — заявил Приходько. Его слова опубликованы в telegram-канале «Приходько РИК».
Ранее армия Киева уже обстреливала Горловку. Тогда пострадали две женщины в Дзержинском районе. Также удары пришлись и по Никитинскому району, где после этого был разрушен дом, пишет 360.ru.
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