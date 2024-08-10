ВСУ ударили по Горловке, ранены 14 человек

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Армия Киева ударила по Горловке в ДНР, заявил Иван Приходько Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинская армия ударила по Горловке в ДНР. В результате этого пострадали 14 человек, сообщает мэр города Иван Приходько.

«Горловка. Мирный жилой массив. Прицельный удар ВФУ. 14 раненых», — заявил Приходько. Его слова опубликованы в telegram-канале «Приходько РИК».

Ранее армия Киева уже обстреливала Горловку. Тогда пострадали две женщины в Дзержинском районе. Также удары пришлись и по Никитинскому району, где после этого был разрушен дом, пишет 360.ru.

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Украинская армия ударила по Горловке в ДНР. В результате этого пострадали 14 человек, сообщает мэр города Иван Приходько. «Горловка. Мирный жилой массив. Прицельный удар ВФУ. 14 раненых», — заявил Приходько. Его слова опубликованы в telegram-канале «Приходько РИК». Ранее армия Киева уже обстреливала Горловку. Тогда пострадали две женщины в Дзержинском районе. Также удары пришлись и по Никитинскому району, где после этого был разрушен дом, пишет 360.ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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