Baza: в Москве усилили безопасность из-за угрозы диверсий

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Московского Кремля, здание МИД РФ и уличная фотография. 28 июня 2024., флаг россии, кремль, кремль москва
В Москве усилены меры безопасности, передает Baza Фото:

В Москве усилены меры безопасности. Об этом сообщает Basa. В настоящий момент силовые структуры РФ ведут мониторинг угроз в столице, связанных с потенциальным проникновением диверсантов.

«В Москве ведется постоянный мониторинг угроз, в том числе по вероятным проникновениям диверсионных групп в [столицу] и Московскую область. По словам источников, полицейские предупреждены о возможных попытках завладеть их оружием», — передают авторы канала. По их словам, сейчас вооруженные сотрудники спецполоков дежурят вместе с отрядами ДПС, усилена охрана Кремля. Также в резерве дежурят сотрудники ОМОН.

URA.RU подало запрос в Федеральную службу охраны с целью уточнения информации. Ответ ожидается.

В настоящий момент ВС РФ продолжают отражать атаки в Курской области. Ситуация в регионе контролируемая, отмечали власти региона.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Москве усилены меры безопасности. Об этом сообщает Basa. В настоящий момент силовые структуры РФ ведут мониторинг угроз в столице, связанных с потенциальным проникновением диверсантов. «В Москве ведется постоянный мониторинг угроз, в том числе по вероятным проникновениям диверсионных групп в [столицу] и Московскую область. По словам источников, полицейские предупреждены о возможных попытках завладеть их оружием», — передают авторы канала. По их словам, сейчас вооруженные сотрудники спецполоков дежурят вместе с отрядами ДПС, усилена охрана Кремля. Также в резерве дежурят сотрудники ОМОН. URA.RU подало запрос в Федеральную службу охраны с целью уточнения информации. Ответ ожидается. В настоящий момент ВС РФ продолжают отражать атаки в Курской области. Ситуация в регионе контролируемая, отмечали власти региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...