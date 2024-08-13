Baza: в Москве усилили безопасность из-за угрозы диверсий

13 августа 2024 в 22:39 Размер текста - 17 +

В Москве усилены меры безопасности, передает Baza Фото: Роман Наумов © URA.RU В Москве усилены меры безопасности. Об этом сообщает Basa. В настоящий момент силовые структуры РФ ведут мониторинг угроз в столице, связанных с потенциальным проникновением диверсантов. «В Москве ведется постоянный мониторинг угроз, в том числе по вероятным проникновениям диверсионных групп в [столицу] и Московскую область. По словам источников, полицейские предупреждены о возможных попытках завладеть их оружием», — передают авторы канала. По их словам, сейчас вооруженные сотрудники спецполоков дежурят вместе с отрядами ДПС, усилена охрана Кремля. Также в резерве дежурят сотрудники ОМОН. URA.RU подало запрос в Федеральную службу охраны с целью уточнения информации. Ответ ожидается. В настоящий момент ВС РФ продолжают отражать атаки в Курской области. Ситуация в регионе контролируемая, отмечали власти региона. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Москве усилены меры безопасности. Об этом сообщает Basa. В настоящий момент силовые структуры РФ ведут мониторинг угроз в столице, связанных с потенциальным проникновением диверсантов. «В Москве ведется постоянный мониторинг угроз, в том числе по вероятным проникновениям диверсионных групп в [столицу] и Московскую область. По словам источников, полицейские предупреждены о возможных попытках завладеть их оружием», — передают авторы канала. По их словам, сейчас вооруженные сотрудники спецполоков дежурят вместе с отрядами ДПС, усилена охрана Кремля. Также в резерве дежурят сотрудники ОМОН. URA.RU подало запрос в Федеральную службу охраны с целью уточнения информации. Ответ ожидается. В настоящий момент ВС РФ продолжают отражать атаки в Курской области. Ситуация в регионе контролируемая, отмечали власти региона.