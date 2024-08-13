Baza: в Москве усилили безопасность из-за угрозы диверсий

В Москве усилены меры безопасности. Об этом сообщает Basa. В настоящий момент силовые структуры РФ ведут мониторинг угроз в столице, связанных с потенциальным проникновением диверсантов.
«В Москве ведется постоянный мониторинг угроз, в том числе по вероятным проникновениям диверсионных групп в [столицу] и Московскую область. По словам источников, полицейские предупреждены о возможных попытках завладеть их оружием», — передают авторы канала. По их словам, сейчас вооруженные сотрудники спецполоков дежурят вместе с отрядами ДПС, усилена охрана Кремля. Также в резерве дежурят сотрудники ОМОН.
URA.RU подало запрос в Федеральную службу охраны с целью уточнения информации. Ответ ожидается.
В настоящий момент ВС РФ продолжают отражать атаки в Курской области. Ситуация в регионе контролируемая, отмечали власти региона.
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