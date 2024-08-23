В результате захвата колонии №19 в Волгоградской области погибли три человека. Об этом сообщил telegram-канал Baza.
«Три человека погибли при захвате ИК 19 в Волгоградской области», — сообщил telegram-канал. Там же отметили, что двум людям, включая сотрудника ИК и заключенного, удалось спастись от захватчиков. Пострадавшие были госпитализированы с резанными и проникающими ранениями. Нападавшие заявили о своей принадлежности к запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».
Ранее сообщалось о бунте в исправительной колонии №19, где несколько заключенных захватили в заложники четверых сотрудников ФСИН, при этом минимум один сотрудник был убит. В результате нападения трое человек получили тяжелые ранения, и силовые структуры стягиваются к месту происшествия.
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