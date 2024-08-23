Baza: три человека погибли при захвате ИК-19 в Волгоградской области

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В результате нападения на ИК-19 в Волгоградской области, есть погибшие
В результате нападения на ИК-19 в Волгоградской области, есть погибшие Фото:
новость из сюжета
Заключенные захватили колонию №19 в Волгоградской области

В результате захвата колонии №19 в Волгоградской области погибли три человека. Об этом сообщил telegram-канал Baza.

«Три человека погибли при захвате ИК 19 в Волгоградской области», — сообщил telegram-канал. Там же отметили, что двум людям, включая сотрудника ИК и заключенного, удалось спастись от захватчиков. Пострадавшие были госпитализированы с резанными и проникающими ранениями. Нападавшие заявили о своей принадлежности к запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

Ранее сообщалось о бунте в исправительной колонии №19, где несколько заключенных захватили в заложники четверых сотрудников ФСИН, при этом минимум один сотрудник был убит. В результате нападения трое человек получили тяжелые ранения, и силовые структуры стягиваются к месту происшествия.

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В результате захвата колонии №19 в Волгоградской области погибли три человека. Об этом сообщил telegram-канал Baza. «Три человека погибли при захвате ИК 19 в Волгоградской области», — сообщил telegram-канал. Там же отметили, что двум людям, включая сотрудника ИК и заключенного, удалось спастись от захватчиков. Пострадавшие были госпитализированы с резанными и проникающими ранениями. Нападавшие заявили о своей принадлежности к запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Ранее сообщалось о бунте в исправительной колонии №19, где несколько заключенных захватили в заложники четверых сотрудников ФСИН, при этом минимум один сотрудник был убит. В результате нападения трое человек получили тяжелые ранения, и силовые структуры стягиваются к месту происшествия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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